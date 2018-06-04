Испания не смогла обыграть Швейцарию на своем поле

Сборные Испании и Швейцарии сыграли вничью в товарищеском матче, который проходил в Вильярреале - 1:1. В составе испанцев гол забил полузащитник "Реал Сосьедад" Альваро Одриосола, за швейцарцев - защитник "Милана" Рикардо Родригес.

Товарищеский матч

Испания - Швейцария - 1:1 (1:0)

Голы: Одриосола, 29 (1:0). Родригес, 62 (1:1).

Испания: де Хеа, Пике, Аспиликуэта, Жорди Альба (Монреаль, 78), Одриосола (Начо, 70), Иньеста (Сауль, 55), Сильва (Асенсио, 60), Тиагу Алькантара, Коке, Диегу Коста (Родриго, 60), Аспас (Васкес, 46).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 63), Родригес (Мубандже, 78), Шер (Джуру, 46), Аканджи, Бехрами (Фернандеш, 63), Джемаили (Дрмич, 46), Шачири, Цубер, Закария, Сеферович (Эмболо, 46).

Предупреждения: Сауль, 57. Цубер, 89.

Судья: Ковач (Румыния).

3 июня. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.