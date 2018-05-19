Иран с Эззатоллахи и без Азмуна победил Узбекистан

Сборная Ирана обыграла Узбекистан в товарищеском матче. Во втором тайме в составе подопечных Карлуша Кейруша появились хавбек "Амкара" Саид Эззатоллахи и Милад Мохаммади из "Ахмата". Форвард "Рубина" Сердар Азмун остался в запасе.

Товарищеский матч

Иран - Узбекистан - 1:0 (1:0)

Гол: Чешми, 17.

Иран: Абедзаде (С.Хоссейни, 46), Ханзаде, Гафури (Дж.Хоссейни, 46), М.Хоссейни, Чешми (Эззатоллахи, 46), Хаджсафи (Монтазери, 59), Тораби, Голизаде, Ансарифард (Мохаммади, 68), Гучаннеджад, Тареми (Амири, 68).

Иран в групповом турнире чемпионата мира-2018 сыграет с Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испанией (20 июня, Казань) и Португалией (25 июня, Саранск).

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