Германия издевательски напомнила Бразилии о поражении 1:7

Сборная Германии в официальном Твиттере оригинально поиздевалась над Бразилией. Пресс-служба опубликовала напоминание о предстоящем товарищеском матче, который состоится через 17 дней. В качестве визуализации срока был использован счет полуфинального матча чемпионата мира-2014, в котором немцы победили Бразилию на ее поле со счетом 7:1, после чего выиграли турнир.
... days until we play Brazil 😉 #GERBRA pic.twitter.com/d7VH2jpjWZ– Germany (@DFB_Team_EN) 10 марта 2018 г.
Матч Германия - Бразилия пройдет 27 марта в Берлине. Напомним, что обе команды попали в финальную стадию ЧМ-2018 и при определенных раскладах могут встретиться уже в 1/8 финала.
Avide
За_Волю_к_Победе - и где же место команд из Южной Америки? Они выигрывали ЧМ 9 раз, европейские - 11. Причем только на 2-х последних ЧМ Испания и Германия склонили чашу в пользу Европы. До этого было равенство. И почти всегда Южная Америка выходила вперёд. И ни разу до Испании а ЮАР (а потом Германии в Бразилии) ранее европейские команды не выигрывали ЧМ, проводившийся за пределами Европы, в отличии от южноамериканских команд, которые выигрывали и ранее за пределами своего континента. И в Бразилии в финале с Аргентиной всё было на тоненького, хоть немцы и были посильнее, но потому как складывался матч, могло закончиться как угодно (например забей Игуаин выход один на один в начале матча, пусть и халявный))). И вообще - Бразилия 5-и кратные чемпионы мира, а те 1-7 - несчастный случай, на фоне объективного кризиса бразильской сборной, с непонятным нападением в лице Фреда, усугубленного неудачным выбором тренера (сначала Дунги, потом Скалари) . Так, что я бы не был столь категоричен, кто тут реальные серьёзные ребята, а кто нет.
02:18
Посторонний
Придурок, при чём здесь мировые войны к футболу? Кстати, вторую развязала Германия вместе с СССРом, напав на Польшу. А немцы таки знатно на "Маракане" приложили хозяев-карнавальщиков.
01:43
За_Волю_к_Победе
Если поколотить по ногам в товарняках, то бразильцев, играющих в Европе и в Германии, тоже может ожидать не самый приятный сюрприз
01:40
За_Волю_к_Победе
Немцы покаялись за преступления 2-й мировой войны и не нужно привлекать это к спорту. Вот Южная Америка все скулит, что мало им путевок дают в финальную часть. Так что надо показывать им их место, в след раз будет 9:0. Танцуйте, ребята, карнавал и самбу, а когда до реального дела доходит - тут серьезные ребята в дело вступают, а не солнечные мальчики в сомбреро
01:37
баламошка
Туповато как-то. Я бы на месте тренера бразильской сборной выпустил пару Рахимичей, которые на ЧМ не поедут - пусть бы по ногам немчуре колотили)) Бразильцев у себя дома на родном чемпионате мира так приложили. Впрочем, чему удивляться? Всего 2 мировые войны было и обе развязали толерантные добропорядочные немцы. Из-за этой нации больше всего, наверное, людей на Земле погибло. Хотя, может, из-за великих работорговцев наглосаксов и поболе.
00:12