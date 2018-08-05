Гаттузо – о победе над "Барселоной": "Сделали шаг назад по сравнению с матчами против "Тоттенхэма" и "МЮ"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо остался доволен тем, что его команда обыграла "Барселону" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч в этой встрече Андре Силва забил на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

– Мы бились до конца, но знали, что так может сложиться, – цитирует Гаттузо официальный сайт "Милана". – Мы можем быть довольны победой, но, безусловно, мы сделали шаг назад по сравнению с матчами против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".

Нам повезло, что мы не пропустили. Но, в то же время, нам удалось оставаться в игре. Мы могли сыграть более качественно, но из-за того, что они быстро двигали мяч – нам пришлось стараться перехватывать их передачи. У нас не было сил играть на контратаках.

Андре Силва принес "Милану" победу над "Барселоной". Видео