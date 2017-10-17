Франция сыграет с Голландией в ноябре

Сборная Франции объявила о проведении товарищеского матча с Голландией. Встреча состоится 10 ноября на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 23.00 по московскому времени.

Отметим, что сборная Франции вышла на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, заняв первое место в группе со Швецией, Голландией, Болгарией, Люксембургом и Белоруссией.