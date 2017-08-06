07:10 6 августа | Футбол — Товарищеские матчи

Фанаты "Ганновера" устроили беспорядки во время товарищеского матча с "Бернли". Видео

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Товарищеский матч между английским "Бернли" и немецким "Ганновером" не был доигран из-за фанатов, устроивших беспорядки на трибунах. Полицейские заявили, что представители немецкого клуба пытались напасть на поклонников англичан, стюардов и членов правоохранительных органов.

При счете 1:0 в пользу "Бернли" фанаты "Ганновера" попытались прорваться на трибуну соперников. Арбитр встречи был вынужден остановить игру, а после консультаций с полицейскими было принято решение матч не продолжать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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никнейм

Где же вся эта провинциальная шелупонь разглагольствующая о нравах российских фанатов, о семьях на трибунах, о мате? Это же ваша любимая Германия..

10:10 6 августа