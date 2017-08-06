Фанаты "Ганновера" устроили беспорядки во время товарищеского матча с "Бернли". Видео

Товарищеский матч между английским "Бернли" и немецким "Ганновером" не был доигран из-за фанатов, устроивших беспорядки на трибунах. Полицейские заявили, что представители немецкого клуба пытались напасть на поклонников англичан, стюардов и членов правоохранительных органов.
При счете 1:0 в пользу "Бернли" фанаты "Ганновера" попытались прорваться на трибуну соперников. Арбитр встречи был вынужден остановить игру, а после консультаций с полицейскими было принято решение матч не продолжать.
Hannover 96 and Burnley fans kicking off in the stands today– Total Football News (@Total_footbal_) 5 августа 2017 г.
(Paul Barrett) pic.twitter.com/hyh5A05YZ8
никнейм
Где же вся эта провинциальная шелупонь разглагольствующая о нравах российских фанатов, о семьях на трибунах, о мате? Это же ваша любимая Германия..
10:10 6 августа