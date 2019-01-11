Эстония обыграла Финляндию с Оялой

Эстония взяла верх над Финляндией в товарищеском матче - 2:1. В составе финнов на поле появился бывший защитник "Ахмата" Юхани Ояла. Игра носила неофициальный статус и не будет включена в реестр ФИФА.

Товарищеский матч

Финляндия - Эстония - 1:2 (0:1)

Голы: Камс, 35 (0:1). Аньер, 62 (0:2). Карьялайнен, 81 (1:2).

Финляндия: Виитала, Ояла (Гранлунд, 67), Тойвио, Хямяляйнен (Пиринен, 85), Спарв (Кайринен, 60), Тэйлор, Дальстрем (Маркканен, 76), Иванов, Вяйрюнен (Карьялайнен, 60), Скрабб (Лаппалайнен, 46), Юлятупа.

Эстония: Лепметс, Камс, Тенисте, Эльхи (Пури, 59), Вихманн, Пург, Леписту (Дмитриев, 46), Пеэтсон (Рооснупп, 46), Аньер (Коскор, 74), Лийвак (Поом, 46), Кирсс.