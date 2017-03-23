Эрик Байи: "Хотим показать, что мы - одна из сильнейших сборных"

Защитник сборной Кот-д'Ивуара Эрик Байи на пресс-конференции перед контрольным матчем против сборной России заявил, что команда готова к предстоящей игре, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Встреча состоится завтра в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.



– Говоря о сборной России, мы знаем игроков, там не только футболисты столичных клубов, – отметил Байи. – Мы будем готовы к предстоящему матчу. Надеемся, что завтра все будет хорошо.



– Готовы ли вы стать для вашей сборной лидером, как когда-то, например, Дидье Дрогба?



– Я благодарю, что вы считаете меня лидером, но я должен это еще доказать. Насчет матча – мы постараемся показать все, на что способны, особенно в защите. Мы хотим доказать, что являемся одной из сильнейших сборных.