18:46 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Эрик Байи: "Хотим показать, что мы - одна из сильнейших сборных"

0
0
0
0

Защитник сборной Кот-д'Ивуара Эрик Байи на пресс-конференции перед контрольным матчем против сборной России заявил, что команда готова к предстоящей игре, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Встреча состоится завтра в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Говоря о сборной России, мы знаем игроков, там не только футболисты столичных клубов, – отметил Байи. – Мы будем готовы к предстоящему матчу. Надеемся, что завтра все будет хорошо.

– Готовы ли вы стать для вашей сборной лидером, как когда-то, например, Дидье Дрогба?

– Я благодарю, что вы считаете меня лидером, но я должен это еще доказать. Насчет матча – мы постараемся показать все, на что способны, особенно в защите. Мы хотим доказать, что являемся одной из сильнейших сборных.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...