Дзюба - о первом голе за "Арсенал": "Нужно было убедиться, что у меня остались патроны"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба рад тому, что ему удалось забить первый гол за новую команду. Сегодня форвард отличился в товарищеском матче против БАТЭ (4:3).

- Сегодня вы отдали голевую передачу на Кангву. У вас уже сработалась связка?

- Ткачев даже говорит: "Думал ты со мной сыграешься, а ты - с Кангвой". В целом у нас добротная команда с хорошими исполнителями. Конечно, мы с Кангвой лучше друг друга чувствуем. Мы должны сыграть, будет интересный отрезок. Как говорится, поживем - увидим.

- У вас первый забитый гол за "Арсенал". Какие чувства испытываете?

- Всегда говорил, что нельзя тратить патроны. Но сборы уже заканчиваются, нужно было убедиться, что они у меня остались. Хотелось забить, хорошо, что удалось это сделать. Мне нравится и делать голевые передачи, но все же форвард должен стараться забивать. Ребята шикарно все разыграли. Я мог обработать мяч, но хотелось сделать все в одно касание, как и в игре. Как говорится, хороший пас и хороший удар даром не проходят. Наверное, немного повезло. Рад, что забил. Это хорошо для психологии.