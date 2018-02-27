18:30 27 февраля | Футбол — Товарищеские матчи

Дзюба забил первый гол за "Арсенал". Видео

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Нападающий Артем Дзюба забил первый гол в составе тульского "Арсенала". Форвард отличился в товарищеском матче в Турции против БАТЭ. Эванс Кангва вывел Дзюбу один на один с вратарем команды из Борисова, россиянин пробил точно и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" из "Зенита" во время зимнего трансферного окна. Фоврард будет выступать за команду Миодрага Божовича до конца сезона на правах аренды. 

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Wispy

Дзюба дурачка забил

20:07 27 февраля

karlikf1

Пробил во вратаря, от того мяч просто проскакал в ворота. По счастливой случайности. Да у него вся карьера "по счастливой случайности" - у Дзюбы.

19:53 27 февраля

Очень плохой мальчик

Запишу этот гол на диск и буду показывать своим внукам.

19:17 27 февраля

П_о_в_а_р

Читалось. Вешайтесь, сопернички.

19:14 27 февраля

tabs

пробил в ногу вратарю)))

18:41 27 февраля

Serenky25

Зюба лучший! Зенит кусает локти.

18:41 27 февраля

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