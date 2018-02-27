Дзюба забил первый гол за "Арсенал". Видео

Нападающий Артем Дзюба забил первый гол в составе тульского "Арсенала". Форвард отличился в товарищеском матче в Турции против БАТЭ. Эванс Кангва вывел Дзюбу один на один с вратарем команды из Борисова, россиянин пробил точно и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" из "Зенита" во время зимнего трансферного окна. Фоврард будет выступать за команду Миодрага Божовича до конца сезона на правах аренды.