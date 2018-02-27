Дзюба забил первый гол за "Арсенал". Видео

Нападающий Артем Дзюба забил первый гол в составе тульского "Арсенала". Форвард отличился в товарищеском матче в Турции против БАТЭ. Эванс Кангва вывел Дзюбу один на один с вратарем команды из Борисова, россиянин пробил точно и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.
Напомним, Дзюба перешел в "Арсенал" из "Зенита" во время зимнего трансферного окна. Фоврард будет выступать за команду Миодрага Божовича до конца сезона на правах аренды.
Первый гол Дзюбы за "Арсенал"😲😲😲😲😲😲шок, фото, видео, pic.twitter.com/qi0DGXcTcM– Mike Goncharov (@gribo4ki) 27 февраля 2018 г.
Wispy
Дзюба дурачка забил
20:07 27 февраля
karlikf1
Пробил во вратаря, от того мяч просто проскакал в ворота. По счастливой случайности. Да у него вся карьера "по счастливой случайности" - у Дзюбы.
19:53 27 февраля
Очень плохой мальчик
Запишу этот гол на диск и буду показывать своим внукам.
19:17 27 февраля
П_о_в_а_р
Читалось. Вешайтесь, сопернички.
19:14 27 февраля
tabs
пробил в ногу вратарю)))
18:41 27 февраля
Serenky25
Зюба лучший! Зенит кусает локти.
18:41 27 февраля