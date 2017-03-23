Дюссье Камара: "Говорили с Куасси о России"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Дюссье Камара на пресс-конференции перед контрольным матчем против сборной России подчеркнул, что общался с бывшим игроком "Краснодара" Эбуэ Куасси о России, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Встреча Россия – Кот-д'Ивуар состоится завтра в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Зачем ваша сборная попросила убрать спиртные напитки и ограничить мобильную связь в краснодарском отеле, где остановилась?



– Это больше финансовое положение. К тому же наши игроки – большие профессионалы, играющие в Европе, они должны подготовиться нормально.



– Спрашивали ли вы у Эбуэ Куасси о России? И как вам новый стадион "Краснодара"?



– Почему именно мне вопрос? Это надо у игроков спрашивать. На самом деле, мы говорили с ним об этом, но сейчас можно узнать о любой команде. Эбуэ – молодой игрок, футболист будущего для нас. А про стадион – вы сами знаете, что он красивый, про него не надо говорить.