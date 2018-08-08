"Челси" по пенальти обыграл "Лион"

"Челси" обыграл "Лион" в матче международного кубка чемпионов. Основное время завершилось без голов, а в серии пенальти верх взяли "синие", благодаря сейву вратаря.

Международный кубок чемпионов

"Челси" – "Лион" – 0:0 . Пенальти – 5:4

Серия пенальти: Ферри – 0:1. Жоржинью – 1:1. Марселу – 1:2. Баркли – 2:2. Гуири – 2:3. Алонсо – 3:3. Тете – 3:4. Аспиликуэта – 4:4. Диоп – 4:4 (вратарь). Азар – 5:4.

"Челси": Булька (Грин, 74), Дзаппакоста (Аспиликуэта, 74), Эмерсон (Алонсо, 74), Ампаду (Кэйхилл, 74), Кристенсен (Рюдигер, 74), Моузес (Азар, 68), Лофтус-Чик (Баркли, 59), Бакайоко (Жоржинью, 59), Дринкуотер (Канте, 59), Абрахам (Жиру, 68), Виллиан (Пиазон, 68).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Менди, Дюбуа (Диоп, 65), Тузар, Ндомбеле (Рафаэл да Силва, 65), Депай (Тете, 79), Ауар (Ферри, 79), Диас (Террье, 65), Траоре (Гуири, 86).

7 августа. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".