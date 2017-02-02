Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА – "Виктория" Пл

2 февраля состоится товарищеский матч ЦСКА – "Виктория" Пл. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Виктория" Пл

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,16 – Н 3,41 – П2 2,74

Трансляция матча ЦСКА – "Виктория" Пл 2 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Виктория" Пл.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-1, 4 – 4.

Результаты последних матчей