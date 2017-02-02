12:00 2 февраля | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА – "Виктория" Пл

ЦСКА – "Виктория" Пл. Фото "СЭ"
ЦСКА – "Виктория" Пл. Фото "СЭ"
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2 февраля состоится товарищеский матч ЦСКА – "Виктория" Пл. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Виктория" Пл

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,16 – Н 3,41 – П2 2,74

Трансляция матча ЦСКА – "Виктория" Пл 2 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Виктория" Пл.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-1, 4 – 4.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

2 октября 2013 года

Групповой этап ЛЧ

ЦСКА – "Виктория" Пл

3:2

10 декабря 2013 года

Групповой этап ЛЧ

"Виктория" Пл – ЦСКА

2:1
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