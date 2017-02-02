Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА – "Виктория" Пл

2 февраля состоится товарищеский матч ЦСКА – "Виктория" Пл. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Виктория" Пл
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,16 – Н 3,41 – П2 2,74
Трансляция матча ЦСКА – "Виктория" Пл 2 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Виктория" Пл.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-1, 4 – 4.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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2 октября 2013 года
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Групповой этап ЛЧ
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ЦСКА – "Виктория" Пл
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3:2
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10 декабря 2013 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Виктория" Пл – ЦСКА
|
2:1