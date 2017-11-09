Боатенг пропустит матч с Англией, участие Крооса под вопросом

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что защитник Жером Боатенг пропустит товарищеский матч против Англии. По словам наставника, участие во встрече полузащитника Тони Крооса находится под вопросом.

- Жером Боатенг не сыграет завтра, - цитирует Твиттер сборной Германии Лева. - Тони Кроос заболел. Сегодня он принял участие только в разминке. Может быть, завтра он будет отдыхать. Я не намерен рисковать.

Напомним, матч Англия - Германия состоится 10 ноября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало игры - 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.