Балотелли - автор первого гола сборной Италии при Манчини. Видео

Сборная Италии открыла счет в товарищеском матче с командой Саудовской Аравии. На 21-й минуте отличился форвард Марио Балотелли. Игроку удался точный удар из-за пределов штрафной.
Встреча является первой для Роберто Манчини в качестве главного тренера итальянской команды.
Команда Саудовской Аравии является соперником сборной России по групповому турниру ЧМ-2018.
SÌ SUPERMARIO BALOTELLI! pic.twitter.com/XwptTTHZi6– Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 28 мая 2018 г.
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