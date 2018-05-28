Балотелли - автор первого гола сборной Италии при Манчини. Видео

Сборная Италии открыла счет в товарищеском матче с командой Саудовской Аравии. На 21-й минуте отличился форвард Марио Балотелли. Игроку удался точный удар из-за пределов штрафной.



Встреча является первой для Роберто Манчини в качестве главного тренера итальянской команды.



Команда Саудовской Аравии является соперником сборной России по групповому турниру ЧМ-2018.