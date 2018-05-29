Азербайджан обыграл Киргизию в товарищеском матче

Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Киргизии в Баку завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Максим Медведев, Махир Мадатов и Урфан Аббасов. За сборную Азербайджана играли быывший нападающий "Зенита" и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев и бывший защитник "Рубина" Руслан Абышов.

Товарищеский матч

Азербайджан - Киргизия - 3:0 (1:0)

Голы: Медведев, 16 (1:0). Мадатов, 74 (2:0). Аббасов, 83 (3:0).

Азербайджан: Агаев, Пашаев (Мамедов, 87), Абышов, Медведев, Аббасов, Алхазов (Диниев, 67), Абдуллаев, Махмудов (Мадатов, 67), Гараев (Гаджиев, 79), Имамвердиев (Назаров, 58), Шейдаев (Юнанов, 58).

Предупреждение: Гараев, 47.

29 мая. Баку. Стадион Baku Olympic Stadium.