Австрия - Россия. Джанаев, Нойштедтер, Ерохин, Ташаев и Чалов - вне заявки

Пять игроков сборной России, готовящихся к чемпионату мира-2018, не попали в заявку на товарищеский матч с Австрией. В их число вошли Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Александр Ерохин, Александр Ташаев, Федор Чалов.

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, ему сказали, что в заявку на игру можно внести только 23 человека.

В стартовый состав попали: Акинфеев, Гранат, Игнашевич, Кудряшов – Мариу Фернандес, Зобнин, Кузяев, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.

Запасные: Габулов, Лунев, Рауш, Кутепов, Семенов, Смольников, Черышев, Дзагоев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Газинский, Дзюба.

Матч Австрия - Россия начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.