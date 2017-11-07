Андрей Шевченко: "Зачем платить сборной Аргентины, если можно сыграть со Словакией?"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что был против проведения товарищеского матча со сборной Аргентины. Ранее сообщалось, что аргентинцы запросили у соперника 1 миллион долларов за игру. Вместо этого украинцы сыграют со Словакией.

- Шли разговоры о матче с Аргентиной, о суммах за него. Лично я был против этой встречи, - приводит "Террикон" слова Шевченко. - Сложный период для страны, и я не считаю правильным платить за товарищеские игры, с кем мы бы ни играли. Я буду стараться подключать личные связи - уже говорил со многими тренерами ведущих команд. Будет отлично, если организуем сильные спарринги, это лучше всего. Если не получится - мы и сейчас играем с хорошей командой Словакией. Это добротная команда. В следующем сезоне все силы направим на то, чтобы находить хороших спарринг-партнеров. Только тогда мы увидим уровень наших футболистов.