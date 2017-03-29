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Алексей Сорокин: "Матч открытия стадиона в Сочи прошел прекрасно, сложностей он не вызвал"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что матч открытия стадиона "Фишт" в Сочи, где сыграли сборные России и Бельгии (3:3), прошел прекрасно. По его словам, игра не вызвала никаких больших сложностей.

Арена, на которой проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, была реконструирована в футбольный стадион под Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.

- Для первого матча все прошло прекрасно, каких-то больших сложностей матч не вызвал, все службы отработали, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Конечно, еще есть над чем работать, но это уже наша внутренняя операционная кухня. По первому впечатлению представителям ФИФА также все понравилось, но более глубоко можно будет проанализировать после совещания.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170329/1118281169.html

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