Алексей Сорокин: "Матч открытия стадиона в Сочи прошел прекрасно, сложностей он не вызвал"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что матч открытия стадиона "Фишт" в Сочи, где сыграли сборные России и Бельгии (3:3), прошел прекрасно. По его словам, игра не вызвала никаких больших сложностей.

Арена, на которой проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, была реконструирована в футбольный стадион под Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.

- Для первого матча все прошло прекрасно, каких-то больших сложностей матч не вызвал, все службы отработали, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Конечно, еще есть над чем работать, но это уже наша внутренняя операционная кухня. По первому впечатлению представителям ФИФА также все понравилось, но более глубоко можно будет проанализировать после совещания.