Александр Кокорин: "Я похож на Черчесова?"

Нападающий сборной России Александр Кокорин после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) отметил, что в первом тайме команда действовала скованно и выручал вратарь Игорь Акинфеев. По словам форварда "Зенита, игроки рассчитывали на другой результат.
– Аргентинцы создали много моментов, до 86 минуты мы держались, но потом пропустили, – отметил Кокорин. – В первом тайме нам очень помог Игорь, мы действовали скованно, во втором – получше, провели несколько неплохих контратак. Но, конечно, это не то, что мы хотели.
– Что от вас требовал Черчесов?
– У него спросите на пресс-конференции.
– Интересно у вас.
– А зачем у меня спрашивать? Я похож на Черчесова? У него спросите, что требовал.
– Какой стадион лучше – "Крестовский" или "Лужники"?
– "Крестовский" лучше, но он для Питера, для Москвы "Лужники" – топ-вариант.
– Глушаков поменялся майками с Месси в перерыве, как это возможно?
– Сам не знаю, как это возможно, я ни с кем не менялся. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Кокорин: Я что, похож на Черчесова? 🔥 pic.twitter.com/49CJ4k7xWh– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 11 ноября 2017 г.
Rastan
После замены, на скамейке безмятежно светил своей "знаменитой" улыбкой... А ему ещё вопросы задают...Кстати, без Кокорина стал значительно заметнее Смолов, но времени уже было мало. Я думаю, что их( Смолова и Кокорина ) лучше использовать по одиночке.
19:09
poloskun
Черчесов его погладил по шейке, выходит похож.
18:53
valera074
Как это "по - зенитовски " : - Я похож на Черчесова? У него спросите, что требовал... - У нас есть тренер - пусть говорит ... (
18:51
scorps1979
Кококо тупое питерское...наливай шампанское и в кроватку к дзюбе
18:50
футбол>2018
Совершенно правильно сказал!Оба инородные тела нашего футбола!!!!
18:45
199
Суду всё ясно! В сборной обстановка ещё та.
18:42
grroznyi85
Ты похож на Кокорина.)))
18:41