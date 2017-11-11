18:35 | Футбол — Товарищеские матчи

Александр Кокорин: "Я похож на Черчесова?"

Суббота. Москва. "Лужники". Россия - Аргентина - 0:1. Александр КОКОРИН (№9) против Лионеля МЕССИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Суббота. Москва. "Лужники". Россия - Аргентина - 0:1. Александр КОКОРИН (№9) против Лионеля МЕССИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Нападающий сборной России Александр Кокорин после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) отметил, что в первом тайме команда действовала скованно и выручал вратарь Игорь Акинфеев. По словам форварда "Зенита, игроки рассчитывали на другой результат.

– Аргентинцы создали много моментов, до 86 минуты мы держались, но потом пропустили, – отметил Кокорин. – В первом тайме нам очень помог Игорь, мы действовали скованно, во втором – получше, провели несколько неплохих контратак. Но, конечно, это не то, что мы хотели.

– Что от вас требовал Черчесов?

– У него спросите на пресс-конференции.

– Интересно у вас.

– А зачем у меня спрашивать? Я похож на Черчесова? У него спросите, что требовал.

– Какой стадион лучше – "Крестовский" или "Лужники"?

– "Крестовский" лучше, но он для Питера, для Москвы "Лужники" – топ-вариант.

– Глушаков поменялся майками с Месси в перерыве, как это возможно?

– Сам не знаю, как это возможно, я ни с кем не менялся. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия - Аргентина 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Rastan

После замены, на скамейке безмятежно светил своей "знаменитой" улыбкой... А ему ещё вопросы задают...Кстати, без Кокорина стал значительно заметнее Смолов, но времени уже было мало. Я думаю, что их( Смолова и Кокорина ) лучше использовать по одиночке.

19:09

poloskun

Черчесов его погладил по шейке, выходит похож.

18:53

valera074

Как это "по - зенитовски " : - Я похож на Черчесова? У него спросите, что требовал... - У нас есть тренер - пусть говорит ... (

18:51

scorps1979

Кококо тупое питерское...наливай шампанское и в кроватку к дзюбе

18:50

футбол>2018

Совершенно правильно сказал!Оба инородные тела нашего футбола!!!!

18:45

199

Суду всё ясно! В сборной обстановка ещё та.

18:42

grroznyi85

Ты похож на Кокорина.)))

18:41