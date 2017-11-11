Александр Кокорин: "Я похож на Черчесова?"

Нападающий сборной России Александр Кокорин после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) отметил, что в первом тайме команда действовала скованно и выручал вратарь Игорь Акинфеев. По словам форварда "Зенита, игроки рассчитывали на другой результат.

– Аргентинцы создали много моментов, до 86 минуты мы держались, но потом пропустили, – отметил Кокорин. – В первом тайме нам очень помог Игорь, мы действовали скованно, во втором – получше, провели несколько неплохих контратак. Но, конечно, это не то, что мы хотели.

– Что от вас требовал Черчесов?

– У него спросите на пресс-конференции.

– Интересно у вас.

– А зачем у меня спрашивать? Я похож на Черчесова? У него спросите, что требовал.

– Какой стадион лучше – "Крестовский" или "Лужники"?

– "Крестовский" лучше, но он для Питера, для Москвы "Лужники" – топ-вариант.

– Глушаков поменялся майками с Месси в перерыве, как это возможно?

– Сам не знаю, как это возможно, я ни с кем не менялся. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия - Аргентина