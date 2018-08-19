Томас Тухель: "Нам повезло, что к перерыву не проигрывали со счетом 0:2 или 0:3"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель был не очень доволен матчем чемпионата Франции с "Генгамом" (3:1). После первого тайма парижане проигрывали со счетом 0:1.

– Нельзя так играть, как мы это делали в первом тайме, – цитирует AFP Тухеля. – Мы не были готовы к этой игре. "Генгам" же играл мужественно, интенсивно, много единоборств выигрывал. Мы к этому оказались не очень готовы. Нам повезло, что к перерыву не проигрывали со счетом 0:2 или 0:3. Поэтому мы изменили схему и выпустили Мбаппе. Изменили организацию игры. Тяжелый сценарий – это не только наша вина, но и качество "Генгама".