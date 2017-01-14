"Лорьян" обыграл "Генгам"

"Лорьян" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции обыграл "Генгам" – 3:1. Благодаря этому успеху "Лорьян" ушел с последнего места в турнирной таблице. В другой встрече "Анже" и "Бордо" разошлись миром – 1:1.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Лорьян" - "Генгам" - 3:1 (0:1)

Голы: Салибюр, 40 (0:1). Уорис, 72 (1:1). Кабо, 82 (2:1). Уорис, 90 (3:1).

Нереализованный пенальти: Уорис (Лорьян), 82.

"Лорьян": Леконт, Сиани, Пейберн, Лотоа (Филиппото, 69), Морейра, Ле Гофф, Мвуемба Макенга, Марво (Беллюгу, 86), Меслуб, Кабо (Мара, 90+2), Уорис.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ангуа (Менди, 84), Кербрат, Марсал, Дидо (Де Пов, 73), Салибюр, Диалло, До, Блас, Бриан.

Предупреждения: Бриан, 19. Дидо, 48. Уорис, 58. Мвуемба Макенга, 79. До, 86.

Судья: Дезьяж.

14 января. Лорьян. Stade Yves Allainmat.

"Анже" - "Бордо" - 1:1 (1:1)

Голы: Траоре, 14 (1:0). Сантамария, 27 - в свои ворота (1:1).

"Анже": Петрич, А.Бамба, Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Сантамария, Жан Тахрат (Висса, 76), Бериго (Тэ, 68), Капель, Ж.Бамба (Павлович, 61).

"Бордо": Приор, Паллуа, Сабали, Пелланар, Левчук, Тулалан, Сертик, Вада (Плашил, 74), Малком (Камано, 68), Ролан, Лаборд.

Предупреждения: Жан Тахрат, 19. Ролан, 21. Траоре, 41. Тулалан, 60. Павлович, 66. Тэ, 80. Камано, 82.

Судья: Амель.

14 января. Анже. Стадион "Jean Bouin".