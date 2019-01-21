"Лион" победил и обошел в таблице "Сент-Этьен"

"Лион" на выезде обыграл "Сент-Этьен" в матче 21-го тура чемпионата Франции - 2:1. Победный мяч на 95-й минуте забил нападающий Мусса Дембеле.

"Лион" набрал 37 очков, обошел "Сент-Этьен" и вышел на третье место в таблице лиги 1.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

"Сент-Этьен" - "Лион" - 1:2 (1:0)

Голы: Амума, 21 (1:0). Фекир, 65 - с пенальти (1:1). Дембеле, 90+5 (1:2).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва (Полома, 90), М`Вила, Кабелла, Амума (Диони, 72), Хазри, Сельнес (Диуссе, 81), Монне-Паке.

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Тете (Дюбуа, 80), Менди, Депай, Фекир, Ауар, Ндомбеле, Траоре (Дембеле, 58), Корне (Террье, 87).

Предупреждения: Марселу, 20. Монне-Паке, 43. Перрен, 65. Тете, 71.

Судья: Бастьен.

20 января. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".