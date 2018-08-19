"Лилль" вынужден продавать игроков, чтобы не попасть под санкции

Главный тренер "Лилля" Кристоф Галтье подтвердил, что клуб вынужден продавать футболистов, чтобы соответствовать нормам финансового регламента со стороны контролирующего органа чемпионата Франции.

– Окончательный состав увидим 1 сентября, – цитирует AFP Галтье. – Мы работаем над этим с президентом. Клуб сделает все, чтобы соответствовать нормам. Мы уже продали на 52 миллиона евро. При этом работаем над тем, чтобы сохранить конкурентоспособный состав, смотрим на потенциальное усиление.

Ожидается, что "Лилль" продаст до закрытия трансферного окна Ясина Бензиа, Николя Пепе и Тиагу Мендеша.