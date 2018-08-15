Фанат "ПСЖ" полгода проведет в тюрьме за попытку сжечь баннер "Марселя"

Болельщик "ПСЖ" приговорен к 12 месяцам тюрьмы, включая полгода условно, за попытку сжечь рекламный баннер "Марселя". Как сообщает La Provence, баннер был установлен компанией Adidas, партнером провансальского клуба. 37-летний поклонник "ПСЖ" решил поджечь этот рекламный плакат и стал транслировать этот процесс в социальных сетях. Он признал, что совершил глупый проступок, но сослался на то, что его спровоцировал спор с друзьями.

Помимо тюремного и условного срока болельщику на два года запретили посещать футбольный стадион. Отметим, что прокурор требовал наказать нарушителя 24 годами тюрьмы.