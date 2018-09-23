Соперник "Краснодара" "Акхисар" разгромил соперника "Локомотива" "Галатасарай"

"Акхисар" разгромил "Галатасарай" в матче 6-го тура чемпионата Турции - 3:0. В заявку на игру хозяев не попал бывший форвард "Кубани" Евгений Селезнев. 20 сентября после поражения от "Краснодара" в групповом турнире Лиги Европы (0:1) главный тренер турецкого клуба Джем Кавчак жестко раскритиковал футболиста, назвав его 12-м игроком соперника.

"Галатасарай" же на неделе разгромно победил "Локомотив" (3:0) в Лиге чемпионов.

В другой встрече "Антальяспор" обыграл "Сивасспор". В составе победителей вышел экс-форвард "Локомотива" Майкон. За "Сивасспор" сыграл экс-игрок "Ахмата" Габриэль Торже.

Чемпионат Турции

Суперлига

6-й тур

"Акхисар" - "Галатасарай" - 3:0 (0:0)

Голы: Маню, 51 (1:0). Вурал, 80 - с пенальти (2:0). Юмлу, 84 (3:0).

Нереализованный пенальти: Родригес (Г), 42.

"Касымпаша" - "Аланьяспор" - 1:2 (0:1)

Голы: Сиссе, 45+1 (0:1). Сиссе, 87 (0:2). Диане, 89 (1:2).

"Антальяспор" - "Сивасспор" - 2:1 (2:1)

Голы: Коне, 10 - с пенальти (0:1). Эрдинч, 35 (1:1). Дукара, 45 - с пенальти (2:1).