Пост главного тренера "Спартака" достался Зубу, а не Билялетдинову

Юрмальский "Спартак" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера польского специалиста Марека Зуба. Подробности сделки с 52-летним специалистом на данный момент неизвестны. Предыдущим местом работы Зуба был китайский клуб второго дивизиона "Шеньян", во главе литовского "Жальгириса" он дважды выигрывал местный чемпионат.

Ранее сообщалось, что на вакантный пост претендует экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов. Сам тренер отмечал, что его назначение в команду зависело от решения нового владельца "Спартака".