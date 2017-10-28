"Панатинаикос" победил "Олимпиакос" с Эменике

"Панатинаикос" победил "Олимпиакос" в матче чемпионата Греции - 1:0. В составе клуба из Пирея 90 минут отыграл экс-форвард "Спартака" Эммануэл Эменике, а на замену появился экс-хавбек "Анжи" Мехди Карсела-Гонсалес.

Отметим, что два самых титулованных клуба Греции на данный момент занимают седьмое и четвертое место в таблице сответственно. В лидерах же идет "Атромитос". С "Панатинаикоса" сняты два очка за инцидент, произошедший в прошлом сезоне - в игре с ПАОКом кто-то из болельщиков бросил банку с пивом и попал в тренера соперников.

Чемпионат Греции

Суперлига

9-й тур

"Панатинаикос" - "Олимпиакос" - 1:0 (0:0)

Голы: Вильяфанез, 56.