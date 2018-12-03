Нойштедтер забил за "Фенербахче" и помог сыграть вничью с одним из лидеров чемпионата

"Фенербахче" сыграл вничью с "Касымпашой" в матче 14-го тура чемпионата Турции - 2:2. Первый мяч в составе стамбульцев забил защитник сборной России Роман Нойштедтер с передачи бывшего капитана "Динамо" Матье Вальбуэна.
Для Нойштедтера это второй мяч в сезоне - ранее он забил в игре Лиги Европы против загребского "Динамо" (1:4). В чемпионате он последний раз отличился в марте во встрече с "Йени Малатьяспор" (2:0).
"Фенербахче" идет на 15-м месте в таблице, отрыв от зоны вылета составляет 1 очко. "Касымпаша" занимает вторую строчку в чемпионате.
Чемпионат Турции
Суперлига
14-й тур
"Фенербахче" - "Касымпаша" - 2:2 (2:1)
Голы: Диане, 22 (0:1). Нойштедтер, 44 (1:1). Чек, 45+2 - в свои ворота (2:1). Диане, 54 (2:2).
Нереализованный пенальти: Диане, 8.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2018-2019/