Нойштедтер забил за "Фенербахче" и помог сыграть вничью с одним из лидеров чемпионата

"Фенербахче" сыграл вничью с "Касымпашой" в матче 14-го тура чемпионата Турции - 2:2. Первый мяч в составе стамбульцев забил защитник сборной России Роман Нойштедтер с передачи бывшего капитана "Динамо" Матье Вальбуэна.

Для Нойштедтера это второй мяч в сезоне - ранее он забил в игре Лиги Европы против загребского "Динамо" (1:4). В чемпионате он последний раз отличился в марте во встрече с "Йени Малатьяспор" (2:0).

"Фенербахче" идет на 15-м месте в таблице, отрыв от зоны вылета составляет 1 очко. "Касымпаша" занимает вторую строчку в чемпионате.

Чемпионат Турции

Суперлига

14-й тур

"Фенербахче" - "Касымпаша" - 2:2 (2:1)

Голы: Диане, 22 (0:1). Нойштедтер, 44 (1:1). Чек, 45+2 - в свои ворота (2:1). Диане, 54 (2:2).

Нереализованный пенальти: Диане, 8.