"Кайрат" с Аршавиным обыграл "Астану", сократив отставание от лидера до одного очка

В матче 32-го тура чемпионата Казахстана "Астана" на своем поле уступила "Кайрату" – 0:2. Один из мячей на счету экс-форварда "Краснодара" Жерара Гоу. Бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вышел в стартовом составе гостей и отметился результативной передачей.

"Кайрат" остался на втором месте в таблице, но сократил отставание от лидирующей "Астаны" до одного очка.

Чемпионат Казахстана

32-й тур

"Астана" – "Кайрат" – 0:2 (0:0)

Голы: Абикен, 71 (0:1). Гоу, 89 (0:2).