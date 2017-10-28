"Кайрат" с Аршавиным обыграл "Астану", сократив отставание от лидера до одного очка

В матче 32-го тура чемпионата Казахстана "Астана" на своем поле уступила "Кайрату" – 0:2. Один из мячей на счету экс-форварда "Краснодара" Жерара Гоу. Бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вышел в стартовом составе гостей и отметился результативной передачей.
"Кайрат" остался на втором месте в таблице, но сократил отставание от лидирующей "Астаны" до одного очка.
Чемпионат Казахстана
32-й тур
"Астана" – "Кайрат" – 0:2 (0:0)
Голы: Абикен, 71 (0:1). Гоу, 89 (0:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2017/
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