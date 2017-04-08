"Кайрат" без Аршавина разгромил "Шахтер" из Караганды

В матче 5-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на выезде обыграл карагандинский "Шахтер" – 4:1. Хет-трик оформил экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин остался на скамье запасных.

В старте гостей вышли два бывших игрока "Анжи" Иво Иличевич и Михаил Бакаев. "Кайрат" занимает шестое место в турнирной таблице. "Шахтер" с одним очком идет 11-м.

Чемпионат Казахстана

5-й тур

"Шахтер" – "Кайрат" – 1:4 (0:3)