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"Кайрат" без Аршавина разгромил "Шахтер" из Караганды

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В матче 5-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на выезде обыграл карагандинский "Шахтер" – 4:1. Хет-трик оформил экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин остался на скамье запасных.

В старте гостей вышли два бывших игрока "Анжи" Иво Иличевич и Михаил Бакаев. "Кайрат" занимает шестое место в турнирной таблице. "Шахтер" с одним очком идет 11-м.

Чемпионат Казахстана

5-й тур

"Шахтер" – "Кайрат" – 1:4 (0:3)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2017/

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