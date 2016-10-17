Дик Адвокат: "Если "Фенербахче" может найти лучшего тренера, то пусть сделает это хоть завтра"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат считает, что нельзя считать только его виноватым в слабом старте команды в чемпионате Турции. После семи туров "Фенербахче" занимает только девятое место в турнирной таблице суперлиги.

– Если клуб считает, что может найти лучшего тренера, то пусть это сделает хоть завтра, – цитирует AFP Адвоката, который уже оказался под давлением со стороны турецких СМИ. – Я не могу винить только себя или игроков. Мы все стараемся ради команды. Да, форварды должны забивать голы. И они стараются, но не получается. Нужно разбираться в причинах. Чтобы побеждать, нужно работать еще лучше. И я говорю не только о ван Перси, а обо всей команде.