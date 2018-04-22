"Брюгге" сыграл вничью со "Стандардом", Габулов пропустил 4 гола

"Брюгге" сыграл вничью со "Стандардом" в матче 5-го тура чемпионского раунда плей-офф - 4:4. Место в воротах "Брюгге" занимал российский голкипер Владимир Габулов. Всего он пропустил 14 голов в 8 играх за "Брюгге", лишь один раз оставив ворота в неприкосновенности - в предыдущей встрече с "Шарлеруа" (6:0).
За пять туров до конца чемпионата "Брюгге" лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя "Андерлехт" на 7 очков, а "Гент" отстает по потерянным очкам на 5 баллов.
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
Плей-офф I
5-й тур
"Брюгге" - "Стандард" - 4:4 (3:2)
Голы: Вормер, 8 (1:0). Уэсли, 28 (2:0). Эдмилсон Жуниор, 30 (2:1). Диаби, 34 (3:1). Эдмилсон Жуниор, 40 (3:2). Эмон, 66 (3:3). Диаби, 83 - с пенальти (4:3). Чоп, 90+3 (4:4).
"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Кулс (Рафаэлов, 65), Пулен, Вормер, Ванакен, Накамба, Лимбомб (Шольц, 85), Диаби, Уэсли (Диатта, 65).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belgium/highest/2017-2018/
Bibigon2000
Lennon Бедный Володя...... Сейчас всех собак навешают...... Сидел бы спокойно в Арсенале и боролся за выход в еврокубки....... ================лет до ста расти нам без старости?
01:37
shpasic
красавчик! не зря в усатой сборной место занимает.
23:45 22 апреля
Marchisio
Овчина наверное меньше пропустил бы- не тренируясь——- хахахи
22:48 22 апреля
Непорочный как ТИ
Это что-то невероятное! Габи-гол! Новое видение! Стас, присмотрись а не взять ли его в сборную...Осетии... как уже?
22:43 22 апреля
Непорочный как ТИ
Молодец какой!
22:22 22 апреля
Slim Taller
Норма была два.Теперь уже по четыре пропускает,пока Черчесов не видит.Такими темпами,выпрут ещё до лета.
22:17 22 апреля
совва
Lennon Еврокубки!!??))))) учи матчасть))
22:04 22 апреля
Harlequin
Удивительно, что бельгосы выбрали, объективно, самого слабого вратаря РФПЛ...
21:58 22 апреля
Edmundo.Baldivieso
Габулов - хороший. Он - наш.
21:52 22 апреля
Особое мнение ^^^
Вот днище...
21:43 22 апреля
Lennon
Бедный Володя...... Сейчас всех собак навешают...... Сидел бы спокойно в Арсенале и боролся за выход в еврокубки.......
21:36 22 апреля
delacrua
нефартовый габулов. бутсы на гвоздь
21:30 22 апреля
Albertozi
Надо Беленова вместо него брать на ЧМ!!!!
21:22 22 апреля
КирпичИнвест
Гоните не фартового в шею!
21:21 22 апреля