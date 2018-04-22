21:10 22 апреля | Футбол — Зарубежные

"Брюгге" сыграл вничью со "Стандардом", Габулов пропустил 4 гола

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"Брюгге" сыграл вничью со "Стандардом" в матче 5-го тура чемпионского раунда плей-офф - 4:4. Место в воротах "Брюгге" занимал российский голкипер Владимир Габулов. Всего он пропустил 14 голов в 8 играх за "Брюгге", лишь один раз оставив ворота в неприкосновенности - в предыдущей встрече с "Шарлеруа" (6:0).

За пять туров до конца чемпионата "Брюгге" лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя "Андерлехт" на 7 очков, а "Гент" отстает по потерянным очкам на 5 баллов.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

Плей-офф I

5-й тур 

"Брюгге" - "Стандард" - 4:4 (3:2)

Голы: Вормер, 8 (1:0). Уэсли, 28 (2:0). Эдмилсон Жуниор, 30 (2:1). Диаби, 34 (3:1). Эдмилсон Жуниор, 40 (3:2). Эмон, 66 (3:3). Диаби, 83 - с пенальти (4:3). Чоп, 90+3 (4:4). 

"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Кулс (Рафаэлов, 65), Пулен, Вормер, Ванакен, Накамба, Лимбомб (Шольц, 85), Диаби, Уэсли (Диатта, 65).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belgium/highest/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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Bibigon2000

Lennon Бедный Володя...... Сейчас всех собак навешают...... Сидел бы спокойно в Арсенале и боролся за выход в еврокубки....... ================лет до ста расти нам без старости?

01:37

shpasic

красавчик! не зря в усатой сборной место занимает.

23:45 22 апреля

Marchisio

Овчина наверное меньше пропустил бы- не тренируясь——- хахахи

22:48 22 апреля

Непорочный как ТИ

Это что-то невероятное! Габи-гол! Новое видение! Стас, присмотрись а не взять ли его в сборную...Осетии... как уже?

22:43 22 апреля

Непорочный как ТИ

Молодец какой!

22:22 22 апреля

Slim Taller

Норма была два.Теперь уже по четыре пропускает,пока Черчесов не видит.Такими темпами,выпрут ещё до лета.

22:17 22 апреля

совва

Lennon Еврокубки!!??))))) учи матчасть))

22:04 22 апреля

Harlequin

Удивительно, что бельгосы выбрали, объективно, самого слабого вратаря РФПЛ...

21:58 22 апреля

Edmundo.Baldivieso

Габулов - хороший. Он - наш.

21:52 22 апреля

Особое мнение ^^^

Вот днище...

21:43 22 апреля

Lennon

Бедный Володя...... Сейчас всех собак навешают...... Сидел бы спокойно в Арсенале и боролся за выход в еврокубки.......

21:36 22 апреля

delacrua

нефартовый габулов. бутсы на гвоздь

21:30 22 апреля

Albertozi

Надо Беленова вместо него брать на ЧМ!!!!

21:22 22 апреля

КирпичИнвест

Гоните не фартового в шею!

21:21 22 апреля

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