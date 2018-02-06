"Бешикташ" с Вагнером Лав - в полуфинале Кубка Турции

"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции. В ответной игре 1/4 финала стамбульцы взяли верх над "Генчлербирлиги" (1:0) и выиграли по сумме встреч (первый матч - 3:1). В составе "Бешикташа" 76 минут отыграл экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, за "Генчлербирлиги" 62 минуты провел бывший нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич, а экс-защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич остался в запасе.
В полуфинале "Бешикташ" встретится с победителем противостояния "Гиресунспор" - "Фенербахче". В первой игре "Фенер", за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, выиграл 2:1.
Кубок Турции
1/4 финала
Ответный матч
"Генчлербирлиги" - "Бешикташ" - 0:1 (0:1)
Гол: Пектемек, 25.
Удаление: Уйсал (Б), 71.
- Крылья Советов См
- Локомотив М (футбол)
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- Сборная России (футбол)
- Вагнер Лав
- Фенербахче (Футбол)
- Бешикташ (Футбол)
- Роман Нойштедтер
- Петар Шкулетич
- Сергей Политевич
- Генчлербирлиги