"Бешикташ" с Вагнером Лав - в полуфинале Кубка Турции

"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции. В ответной игре 1/4 финала стамбульцы взяли верх над "Генчлербирлиги" (1:0) и выиграли по сумме встреч (первый матч - 3:1). В составе "Бешикташа" 76 минут отыграл экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, за "Генчлербирлиги" 62 минуты провел бывший нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич, а экс-защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич остался в запасе.

В полуфинале "Бешикташ" встретится с победителем противостояния "Гиресунспор" - "Фенербахче". В первой игре "Фенер", за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, выиграл 2:1.

Кубок Турции

1/4 финала

Ответный матч

"Генчлербирлиги" - "Бешикташ" - 0:1 (0:1)

Гол: Пектемек, 25.

Удаление: Уйсал (Б), 71.