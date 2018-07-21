Артем Милевский: "Брестский" навсегда. Удачи вам, мужики"

Нападающий Артем Милевский прокомментировал свой уход из брестского "Динамо" и обратился к полузащитнику команды Павлу Савицкому.

- Сава! Рад тебе всегда, как и всему Бресту! Ведь "Миля, Миля" это незабываемо, - написал футболист в Инстаграме. - Удачи вам всем, мужики, "Брестский" навсегда. Всем здоровья и добра. Спасибо всем!

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за брестское "Динамо" и забил пять мячей при восьми голевых передачах. Ранее стало известно, что клуб расторг контракт с ним.