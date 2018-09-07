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Агент Марадоны заверил, что аргентинец будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона будет совмещать должность председателя правления брестского "Динамо" и обязанности технического директора мексиканской команды "Дорадос де Синалоа". 

- Диего Марадона остается президентом брестского "Динамо" и возьмет на себя обязанности технического директора мексиканской команды "Дорадос де Синалоа", - написал в Твиттере Матиас Морла, агент Марадоны. - Сегодня мы едем в Мексику для официальной презентации. Его ждет новый спортивный вызов, Диего счастлив вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что Марадона назначен главным тренером "Дорадос". Пресс-секретарь брестского "Динамо"  Ольга Хижинкова рассказала "СЭ", что белорусский клуб не располагает всей информацией о договоренности Диего Марадоны с мексиканским клубом.

Последним клубом, в котором он работал главным тренером, был "Аль-Фуджайра".

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