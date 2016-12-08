22:17 8 декабря | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жулиану сократил отставание "Зенита" от АЗ

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Полузащитник "Зенита" Жулиану стал автором гола в ворота АЗ в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Бразильский хавбек на 58-й минуте встречи получил разрезающую передачу от Александа Анюкова и прицельным ударом поразил верхний угол ворот Серхио Рочета.

Трансляция матча АЗ - "Зенит"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

третий прекрасно залетел!

22:36 8 декабря

konstantin_niks

жалкое зрелище

22:34 8 декабря

konstantin_niks

бедный зенит....

22:34 8 декабря

konstantin_niks

бедный зенитушка....

22:33 8 декабря

Platinum1991

Жулиано и Анюков частично реабилитировались и на двоих сообразили гол в ворота АЗ! Анюков отдал пас Жулиано и тот мастерским ударом в девятку забивает КЛАССНЫЙ гол!!! 60 мин. 100% пенальти за игру рукой в штрафной во вратарской не ставит судья в ворота АЗ!!! Игрок АЗ рукой, лёжа на поле, отдал мяч вратарю! Лодыгин спасает Зенит от гола! Зенит наседает на ворота АЗ и создаёт моменты!

22:29 8 декабря

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