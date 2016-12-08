Жулиану сократил отставание "Зенита" от АЗ

Полузащитник "Зенита" Жулиану стал автором гола в ворота АЗ в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Бразильский хавбек на 58-й минуте встречи получил разрезающую передачу от Александа Анюкова и прицельным ударом поразил верхний угол ворот Серхио Рочета.
shpasic
третий прекрасно залетел!
22:36 8 декабря
konstantin_niks
жалкое зрелище
22:34 8 декабря
konstantin_niks
бедный зенит....
22:34 8 декабря
konstantin_niks
бедный зенитушка....
22:33 8 декабря
Platinum1991
Жулиано и Анюков частично реабилитировались и на двоих сообразили гол в ворота АЗ! Анюков отдал пас Жулиано и тот мастерским ударом в девятку забивает КЛАССНЫЙ гол!!! 60 мин. 100% пенальти за игру рукой в штрафной во вратарской не ставит судья в ворота АЗ!!! Игрок АЗ рукой, лёжа на поле, отдал мяч вратарю! Лодыгин спасает Зенит от гола! Зенит наседает на ворота АЗ и создаёт моменты!
22:29 8 декабря