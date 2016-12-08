Жулиану сократил отставание "Зенита" от АЗ

Полузащитник "Зенита" Жулиану стал автором гола в ворота АЗ в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Бразильский хавбек на 58-й минуте встречи получил разрезающую передачу от Александа Анюкова и прицельным ударом поразил верхний угол ворот Серхио Рочета.

Трансляция матча АЗ - "Зенит"