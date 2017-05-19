Жозе Моуринью: "Аякс" не должен играть в финале Лиги Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что "Аякс", с которым его команда сыграет в финале Лиги Европы, не по праву участвует в соревновании. Голландцы вылетели из квалификации Лиги чемпионов после противостояния с "Ростовом" (1:1, 4:1) и попали в групповой этап второго по значимости европейского клубного турнира.

- "Аякс" попал сюда из Лиги чемпионов, - приводит Daily Mail слова Моуринью. - Я не согласен с этим. Думаю, они не должны играть в двух еврокубках в течение одного сезона. Им нужно отправиться домой. "Аякс" не должен был играть в Лиге Европы. Этот турнир для команд, которые попадают туда, как и "Манчестер Юнайтед".

Мы заняли пятое место в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Наша команда выступает в этом турнире с самого начала, и нам пришлось сражаться, чтобы оказаться в финале.