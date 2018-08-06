Жеребьевка 4-го раунда отбора Лиги Европы. С кем могут сыграть "Зенит" и "Уфа"

Сегодня, 6 августа, в Ньоне состоится церемония жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало мероприятия – 15.30 по московскому времени.
На этой стадии второго по значимости еврокубка могут выступить "Зенит" и "Уфа". Соперником питерцев станет минское "Динамо", уфимцы сыграют с клубом "Прогресс Нидеркорн" из Люксембурга.
Потенциальные соперники российских клубов в 4-м раунде Лиги Европы:
"Пюник" (Армения) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
"Штурм" (Австрия) – АЕК (Кипр)
"Сарпсборг" (Норвегия) – "Риека" (Хорватия)
"Истанбул ББ" (Турция) – "Бернли" (Англия)
"Хапоэль" Хайфа (Израиль) – "Аталанта" (Италия)
"Генк" (Бельгия) – "Лех" (Польша)
"Витесс" (Голландия) – "Базель" (Швейцария)
"Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия)
"Хайберниан" (Шотландия) – "Мольде" (Норвегия)
"Хайдук" (Хорватия) – "Стяуа" (Румыния)
"Севилья" (Испания) – "Жальгирис" (Литва)
"Сигма" (Чехия) – "Кайрат" (Казахстан)
"Слован" (Словакия) – "Рапид" (Австрия)
ЦСКА София (Болгария) – "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) – "Люцерн" (Швейцария)
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Марибор" (Словения)
"Тренчин" (Словакия) – "Фейенорд" (Голландия)
"Ягеллония" (Польша) – "Гент" (Бельгия)
"Спартак" Суботица (Сербия) – "Брондбю" (Дания)
"Бешикташ" (Турция) – ЛАСК (Австрия)
"Аполлон" (Кипр) – "Динамо" Брест (Белоруссия)
"Лейпциг" (Германия) – " Университатя" (Румыния).
На основании решения исполкома УЕФА потенциальными соперниками "Зенита" и "Уфы" не смогут стать победители пар "Заря" – "Брага" и "Мариуполь" – "Бордо".
Матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы состоятся 23 и 30 августа.