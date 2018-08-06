Жеребьевка 4-го раунда отбора Лиги Европы. С кем могут сыграть "Зенит" и "Уфа"

Болельщики "Зенита" во время матча Лиги Европы в сезоне-2017/18. Фото REUTERS

Сегодня, 6 августа, в Ньоне состоится церемония жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало мероприятия – 15.30 по московскому времени.

На этой стадии второго по значимости еврокубка могут выступить "Зенит" и "Уфа". Соперником питерцев станет минское "Динамо", уфимцы сыграют с клубом "Прогресс Нидеркорн" из Люксембурга.

Потенциальные соперники российских клубов в 4-м раунде Лиги Европы:

"Пюник" (Армения) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

"Штурм" (Австрия) – АЕК (Кипр)

"Сарпсборг" (Норвегия) – "Риека" (Хорватия)

"Истанбул ББ" (Турция) – "Бернли" (Англия)

"Хапоэль" Хайфа (Израиль) – "Аталанта" (Италия)

"Генк" (Бельгия) – "Лех" (Польша)

"Витесс" (Голландия) – "Базель" (Швейцария)

"Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия)

"Хайберниан" (Шотландия) – "Мольде" (Норвегия)

"Хайдук" (Хорватия) – "Стяуа" (Румыния)

"Севилья" (Испания) – "Жальгирис" (Литва)

"Сигма" (Чехия) – "Кайрат" (Казахстан)

"Слован" (Словакия) – "Рапид" (Австрия)

ЦСКА София (Болгария) – "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) – "Люцерн" (Швейцария)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Марибор" (Словения)

"Тренчин" (Словакия) – "Фейенорд" (Голландия)

"Ягеллония" (Польша) – "Гент" (Бельгия)

"Спартак" Суботица (Сербия) – "Брондбю" (Дания)

"Бешикташ" (Турция) – ЛАСК (Австрия)

"Аполлон" (Кипр) – "Динамо" Брест (Белоруссия)

"Лейпциг" (Германия) – " Университатя" (Румыния).

На основании решения исполкома УЕФА потенциальными соперниками "Зенита" и "Уфы" не смогут стать победители пар "Заря" – "Брага" и "Мариуполь" – "Бордо".

Матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы состоятся 23 и 30 августа.