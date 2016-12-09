Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря и начнется в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на две группы – "сеяные" и "несеяные". В первую войдут 12 победителей групп и четыре лучших клуба из восьми, перешедших из Лиги чемпионов. Во вторую – 12 команд, занявших вторые места, и еще одна четверка из игравших в Лиге чемпионов.
По условиям жеребьевки, в одной паре не могут оказаться те, кто на групповом этапе выступал в одной группе, а также представители одной и той же футбольной ассоциации.
Не окажутся в одной паре российские "Краснодар" или "Ростов" и украинский "Шахтер". Их разведут. Напомним, что такая практика существует уже не первый сезон.
"Сеяные" первые матчи 16 февраля проведут в гостях. Ответные игры состоятся 23 февраля. (Александр БОБРОВ)
"Сеяные": ЗЕНИТ, АПОЭЛ, АЯКС, БЕШИКТАШ, КОПЕНГАГЕН, ЛИОН, ОСМАНЛЫСПОР, РОМА, СЕНТ-ЭТЬЕН, СПАРТА Пр, ТОТТЕНХЭМ, ФЕНЕРБАХЧЕ, ФИОРЕНТИНА, ШАЛЬКЕ, ШАХТЕР.
"Несеяные": КРАСНОДАР, РОСТОВ, АЗ, АНДЕРЛЕХТ, АСТРА, БОРУССИЯ М, ВИЛЬЯРРЕАЛ, ГЕНТ, ЛЕГИЯ, ЛУДОГОРЕЦ, МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, ОЛИМПИАКОС П, ПАОК, СЕЛЬТА, ХАПОЭЛЬ Б-Ш.
Матч "Сассуоло" – "Генк" в четверг не состоялся из-за сильного тумана и пройдет в пятницу. Гости в случае победы или ничьей займут первое место в группе F и окажутся в числе "сеяных". А "Атлетик" присоединится к "несеяным". Если же бельгийцы проиграют, они выйдут из группы со второго места и не будут "посеяны".
- Ростов
- Зенит СПб
- Манчестер Юнайтед
- Рома
- Шальке
- Тоттенхэм
- Фенербахче (Футбол)
- Шахтер Дн
- Аякс
- Лион
- Фиорентина
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Краснодар
- АЗ/Алкмар Занстрек
- Спарта Пр
- Андерлехт
- Копенгаген
- Боруссия Менхенгладбах
- Бешикташ (Футбол)
- Сент-Этьен
- Генк
- Вильярреал
- ПАОК (Футбол)
- Гент
- Легия
- Сельта
- АПОЭЛ
- Сассуоло
- Лудогорец
- Астра
- Османлыспор
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