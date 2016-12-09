Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря и начнется в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на две группы – "сеяные" и "несеяные". В первую войдут 12 победителей групп и четыре лучших клуба из восьми, перешедших из Лиги чемпионов. Во вторую – 12 команд, занявших вторые места, и еще одна четверка из игравших в Лиге чемпионов.

По условиям жеребьевки, в одной паре не могут оказаться те, кто на групповом этапе выступал в одной группе, а также представители одной и той же футбольной ассоциации.

Не окажутся в одной паре российские "Краснодар" или "Ростов" и украинский "Шахтер". Их разведут. Напомним, что такая практика существует уже не первый сезон.

"Сеяные" первые матчи 16 февраля проведут в гостях. Ответные игры состоятся 23 февраля. (Александр БОБРОВ)

"Сеяные": ЗЕНИТ, АПОЭЛ, АЯКС, БЕШИКТАШ, КОПЕНГАГЕН, ЛИОН, ОСМАНЛЫСПОР, РОМА, СЕНТ-ЭТЬЕН, СПАРТА Пр, ТОТТЕНХЭМ, ФЕНЕРБАХЧЕ, ФИОРЕНТИНА, ШАЛЬКЕ, ШАХТЕР.

"Несеяные": КРАСНОДАР, РОСТОВ, АЗ, АНДЕРЛЕХТ, АСТРА, БОРУССИЯ М, ВИЛЬЯРРЕАЛ, ГЕНТ, ЛЕГИЯ, ЛУДОГОРЕЦ, МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, ОЛИМПИАКОС П, ПАОК, СЕЛЬТА, ХАПОЭЛЬ Б-Ш.

Матч "Сассуоло" – "Генк" в четверг не состоялся из-за сильного тумана и пройдет в пятницу. Гости в случае победы или ничьей займут первое место в группе F и окажутся в числе "сеяных". А "Атлетик" присоединится к "несеяным". Если же бельгийцы проиграют, они выйдут из группы со второго места и не будут "посеяны".