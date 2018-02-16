"Зенит" установил рекорд по количеству поражений на выезде в плей-офф Лиги Европы

"Зенит" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл на выезде "Селтику" (0:1). Питерцы проиграли 8 гостевых матчей в плей-офф этого турнира. Всего команда провела 9 игр на выезде.
Команда Роберто Манчини установила рекорд Лиги Европы. Ранее никто не проигрывал столько игр в плей-офф.
Ю.Ю.
Так-то всё верно. Только и в домашних матчах Зенит победил в 7 из 8, сыграв только вничью с Севильей. И именно с Севильей был тот самый единственный раз, когда Зеня не сумел пройти дальше, уступив в гостях в один мяч.
11:15
эд.гар
Зенит пройдет Селтик. В Питере будет другая игра. ЦСКА тоже пройдет Црвену. Локо не упустит преимущества в Москве. Единственная команда , которая в очередной раз облажалась- Спартак. Шансов никаких. Мне кажется , вокруг Спартака слишком много шума. Игра у команды далеко не чемпионская, а тактика вообще никакая- Ура и вперед. В чемпионате Спартак займет, в лучшем случае 4 место. Наверное , это к лучшему - в Лиге чемпионов ему делать нечего.
11:01
СашаРичагин
Помним. Гордимся.
10:45
Jean4
Кто такую ересь считает? Мне кажется только у нас такую статистику могут вести.
10:22
баламошка
Красавцы, голубцы!) На выезде, то судей подкупить не получается - отсюда и результат.
10:12
футбол>2018
За рубежом играют,бегают,пасуют, а наши ходят задом-депрессуют! Там играют профессионалы . а у нас простиАНАЛЫ!!!!!
09:56
sergant89
Может Газпрому купить какой нибудь Селтик. По сравнению с затратами на Зенит с его тремя составами в зарплатной ведомости не считая денег потраченных на трансферы это будет чудовищная экономия.
09:40
sancesz
maslo Политпроект. Сначала нужно заработать имя , потом деньги придут. А когда появляются шальные деньги , то имя на них не сделаешь. Были потуги, но в клуб великих , как анонсировалось не вошли. Помнится Анжи тоже попер на шальных деньгах, а теперь он на самом дне , самого глубокого ущелья. ///////////////////Есть такие примеры как Челси или Манчестер Сити, ПСЖ (это то, что сразу с ходу на ум пришло). Без финансовых вливаний эти клубы никто бы сейчас не знал. А Зенит в отличии от приведенных тобой примеров брал кубок УЕФА. Так что имя зенит себе уже давно сделал.
09:05
паоло росси
сэ свинарне бросил платочек, слезки вытереть после очередного "не повезло"
08:38
AK-09
Всем известно,что СЭ,полностью болеет за бромантановых. Вчера антинародные прилично огребли и теперь журналисты ищут,любую,негативную информацию про другие клубы.В статье о разгроме бромантановых,зачем-то,вспомнили про поражение ЦСКА от Кельна 1-9,на сборах,да еще 10 лет назад.Теперь нужно,обязательно,облить грязью Зенит.Написали бы что-то про Локо,но те к несчастью,для этих писак,выиграли.Ну,а вся страна,знает,что этот недоклуб,проиграл последние две игры,в Европе,1-10.Вот это действительно рекорд!
08:28
Петер Мунк.
Спорт Эбдо придумал новый рекорд. Смешно
07:45
KIDS
8 из 9 это круто. Бабулек жалко, зря деньги их пропали. Поздравляем в Великим достижением
07:33
wedes
maslo===типа у других деньги не шальные и всех росклубы сильно прибыльные? не пиши дурь, все одинаковые.
07:29
maslo
Политпроект. Сначала нужно заработать имя , потом деньги придут. А когда появляются шальные деньги , то имя на них не сделаешь. Были потуги, но в клуб великих , как анонсировалось не вошли. Помнится Анжи тоже попер на шальных деньгах, а теперь он на самом дне , самого глубокого ущелья. Есть еще примеры Асмарала и Уралана
06:59
vit316
И с проигрышами проходили всё дальше. Значит и Селтик пройдём!
06:48
Бывший болельщик Спартака
Хоть в этом рекордсмены.
06:41
karwin
Манчини, лично, с рекордом!
06:14
vassel
Поздравляем!!!
05:49