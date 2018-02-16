04:47 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" установил рекорд по количеству поражений на выезде в плей-офф Лиги Европы

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"Зенит" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл на выезде "Селтику" (0:1). Питерцы проиграли 8 гостевых матчей в плей-офф этого турнира. Всего команда провела 9 игр на выезде.

Команда Роберто Манчини установила рекорд Лиги Европы. Ранее никто не проигрывал столько игр в плей-офф.

Селтик - Зенит

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Ю.Ю.

Так-то всё верно. Только и в домашних матчах Зенит победил в 7 из 8, сыграв только вничью с Севильей. И именно с Севильей был тот самый единственный раз, когда Зеня не сумел пройти дальше, уступив в гостях в один мяч.

11:15

эд.гар

Зенит пройдет Селтик. В Питере будет другая игра. ЦСКА тоже пройдет Црвену. Локо не упустит преимущества в Москве. Единственная команда , которая в очередной раз облажалась- Спартак. Шансов никаких. Мне кажется , вокруг Спартака слишком много шума. Игра у команды далеко не чемпионская, а тактика вообще никакая- Ура и вперед. В чемпионате Спартак займет, в лучшем случае 4 место. Наверное , это к лучшему - в Лиге чемпионов ему делать нечего.

11:01

СашаРичагин

Помним. Гордимся.

10:45

Jean4

Кто такую ересь считает? Мне кажется только у нас такую статистику могут вести.

10:22

баламошка

Красавцы, голубцы!) На выезде, то судей подкупить не получается - отсюда и результат.

10:12

футбол>2018

За рубежом играют,бегают,пасуют, а наши ходят задом-депрессуют! Там играют профессионалы . а у нас простиАНАЛЫ!!!!!

09:56

sergant89

Может Газпрому купить какой нибудь Селтик. По сравнению с затратами на Зенит с его тремя составами в зарплатной ведомости не считая денег потраченных на трансферы это будет чудовищная экономия.

09:40

sancesz

maslo Политпроект. Сначала нужно заработать имя , потом деньги придут. А когда появляются шальные деньги , то имя на них не сделаешь. Были потуги, но в клуб великих , как анонсировалось не вошли. Помнится Анжи тоже попер на шальных деньгах, а теперь он на самом дне , самого глубокого ущелья. ///////////////////Есть такие примеры как Челси или Манчестер Сити, ПСЖ (это то, что сразу с ходу на ум пришло). Без финансовых вливаний эти клубы никто бы сейчас не знал. А Зенит в отличии от приведенных тобой примеров брал кубок УЕФА. Так что имя зенит себе уже давно сделал.

09:05

паоло росси

сэ свинарне бросил платочек, слезки вытереть после очередного "не повезло"

08:38

AK-09

Всем известно,что СЭ,полностью болеет за бромантановых. Вчера антинародные прилично огребли и теперь журналисты ищут,любую,негативную информацию про другие клубы.В статье о разгроме бромантановых,зачем-то,вспомнили про поражение ЦСКА от Кельна 1-9,на сборах,да еще 10 лет назад.Теперь нужно,обязательно,облить грязью Зенит.Написали бы что-то про Локо,но те к несчастью,для этих писак,выиграли.Ну,а вся страна,знает,что этот недоклуб,проиграл последние две игры,в Европе,1-10.Вот это действительно рекорд!

08:28

Петер Мунк.

Спорт Эбдо придумал новый рекорд. Смешно

07:45

KIDS

8 из 9 это круто. Бабулек жалко, зря деньги их пропали. Поздравляем в Великим достижением

07:33

wedes

maslo===типа у других деньги не шальные и всех росклубы сильно прибыльные? не пиши дурь, все одинаковые.

07:29

maslo

Политпроект. Сначала нужно заработать имя , потом деньги придут. А когда появляются шальные деньги , то имя на них не сделаешь. Были потуги, но в клуб великих , как анонсировалось не вошли. Помнится Анжи тоже попер на шальных деньгах, а теперь он на самом дне , самого глубокого ущелья. Есть еще примеры Асмарала и Уралана

06:59

vit316

И с проигрышами проходили всё дальше. Значит и Селтик пройдём!

06:48

Бывший болельщик Спартака

Хоть в этом рекордсмены.

06:41

karwin

Манчини, лично, с рекордом!

06:14

vassel

Поздравляем!!!

05:49

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