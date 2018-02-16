"Зенит" установил рекорд по количеству поражений на выезде в плей-офф Лиги Европы

"Зенит" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл на выезде "Селтику" (0:1). Питерцы проиграли 8 гостевых матчей в плей-офф этого турнира. Всего команда провела 9 игр на выезде.

Команда Роберто Манчини установила рекорд Лиги Европы. Ранее никто не проигрывал столько игр в плей-офф.