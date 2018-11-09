"Зенит" сыграл вничью с "Бордо"

"Зенит" в гостевом матче 4-го тура Лиги Европы сыграл вничью с "Бордо" (1:1). На гол Франсуа Камано с пенальти сине-бело-голубые ответили мячом Антона Заболотного.

Лига Европы

4-й тур

Группа С

"Бордо" (Франция) – "Зенит" (Россия) – 1:1 (1:0)

Голы: Камано, 35 - с пенальти (1:0). Заболотный, 72 (1:1).

"Бордо" (Франция): Костиль, Сабали, Йованович, Паблу, Пундже, Лерагер, Санкаре, Плашил (Де Превиль, 84), Калу, Корнелиус (Бриан, 46), Камано (Карамо, 67).

"Зенит" (Россия): Лунев, Анюков (Мак, 60), Нету, Мевля, Маммана, Набиуллин, Маркизио, Паредес, Ерохин (Кузяев, 65), Заболотный, Дриусси (Шатов, 78).

Предупреждения: Анюков, 23. Набиуллин, 31. Лунев, 35. Йованович, 41. Нету, 60. Камано, 65.

Судьи: Лехнер. Кольбич, Хайденрайх, Вайнбергер, Харкам (все - Австрия).

8 ноября. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

"Славия" Пр (Чехия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:0

"Славия" Пр (Чехия): Коларж, Фридрих, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Стох, Змргал (Бэлуцэ, 79), Сикора (Шкода, 79), Соучек, Траоре, Олайинка.

"Копенгаген" (Дания): Андерсен, Бойлесен (Бенгтссон, 35), Бьелланн, Анкерсен, Вавро, Зека, Грегуш, Ндой, Фальк (Винн, 79), Сотириу, Сков (Томсен, 64).

Предупреждения: Нгаде-Нгаджюи, 52. Боржил, 55. Ндой, 84.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

8 ноября. Прага. Стадион "Eden".

Лига Европы: турнирные таблицы, календарь игры и результаты матчей

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