"Зенит" сожалеет о решении УЕФА отклонить апелляцию по итогам матчей в Лиге Европы

"Зенит" сожалеет о решении УЕФА отклонить апелляцию клуба на решение о закрытии домашнего стадиона на следующий еврокубковый матч.

- К сожалению, несмотря на большую работу, проделанную клубом по работе с болельщиками, и привлечению зрителей на стадион, из-за действий отдельных безответственных лиц, 50 тысяч наших болельщиков не смогут попасть на первый лигоевропейский матч сезона, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы петербургского клуба.

Напомним, "Зенит" был наказан за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1). Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун).



