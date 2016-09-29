"Зенит" разгромил АЗ

"Зенит" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы разгромил АЗ. Дубль на счету Александра Кокорина, по мячу забили Жулиану, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.
Отметим, что "Зенит" доигрывал матч вдесятером – Лука Джорджевич вышел на замену, но не смог завершить поединок из-за травмы.
В другой встрече 2-го тура "Дандолк" победил "Маккаби" из Тель-Авива. В следующем туре, 20 октября, "Зенит" сыграет в гостях с "Дандолком", а АЗ примет "Маккаби".
Лига Европы
Групповой турнир
2-й тур
Группа D
"ЗЕНИТ" (Россия) – АЗ (Голландия) – 5:0 (1:0)
Голы: Кокорин, 26 (1:0). Жулиану, 48 (2:0). Кокорин, 59 (3:0). Кришито, 66 - с пенальти (4:0). Шатов, 80 (5:0).
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Ломбертс, Нету, Кришито, Хави Гарсия (Маурисиу, 63), Витсель, Жулиану, Мак (Джорджевич, 69), Кокорин, Дзюба (Шатов, 63).
АЗ: Рочет, Льюис, Флар (Ренстра, 57), ван Эйден, Хапс, ван Оверем, Вуйтенс, Лукассен, Дос Сантос, Вегорст (Сентьенс, 27), Фридей.
Предупреждения: Нету, 11. Хави Гарсия, 22. Вуйтенс, 79. Льюис, 90+1.
Судьи: ЭСТРАДА ФЕРНАНДЕС, Мартинес, Санчес Мартинес, Собрино, Эрнандес Эрнандес (все Испания).
29 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
"Дандолк" (Ирландия) - "Маккаби" (Израиль) - 1:0 (0:0)
Гол: Килдафф, 72.
"Дандолк": Роджерс, Гэннон, Гартленд, Бойл, Мэсси, Финн, Макилини (Мунтни, 75), Бенсон (Шилс, 85), Шилдс, Хорган, Макмиллан (Килдафф, 64).
"Маккаби" Тель-Авив: Райкович, Бен Харуш, Тиби, ТальБен-Хаим, Медунянин, Альберман (Ицхаки, 75), Игибор (Миха, 59), Перец, Кьяртанссон, Скарионе, Т.Бен-Хаим (Бенаюн, 81).
Предупреждения: Т.Бен-Хаим, 81. Шилдс, 89. ТальБен-Хаим, 90+1.
Судья: Трейманис (Латвия).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
Новоуепинни
Фомальчуган Новоуепинни: Две жёлтые за гимн? Ты поёшь, наверно, в ноты не попадая) 00:36 ------------------ Я ж даже еще петь не начинал, мне не так обидно было б
01:01
Новоуепинни
Фомальчуган Новоуепинни: Две жёлтые за гимн? Ты поёшь, наверно, в ноты не попадая) 00:36 ---------------------- Норм слух у меня, на гитарке могу забацать соляк на 3 струнах или аккордами на 6 сбренчать. 4 предупреждения, типа жди чувак, скоро забаним ))
00:58
Promesov
Всех поздравляю с победой! Зенит хороший матч провел и набрал уже ход. В воскресенье надеюсь будет битва, как сказал Дзюба. Кстати уже было "Да мы порвем этот Спартак на классе". Ну-ну порвете.... ухахахаха!
00:54
adamantane'
Сверхудачный и сверхурожайный день для наших клубов!
00:50
Фомальчуган
Гагарина с тем же поздравляли - ничего, статусный герой нации.
00:39
Андрей Палыч 1979
Зенит красавцы!По полной представляют Россию!
00:39
Дузер
foreverCSKAforever ну вы то до весны не дотяните,скоро монако поздравит юбиляра сороковым и будете как обычно отдыхать после глубокого во всех смыслах КОСМОСА)))
00:38
Фомальчуган
Новоуепинни: Две жёлтые за гимн? Ты поёшь, наверно, в ноты не попадая)
00:36
foreverCSKAforever
Ладно, победители Энкампа, групповой турнир ЛЕ не бесконечен. А дальше - лиссабонский Бенфец, они как раз уже заявку на участие в весенней стадии ЛЕ сделали.
00:35
Дузер
foreverCSKAforever слив мой пельменный друг это четыре года подряд занимать четвертые места!БАТЭ то БАТЭ,а ты напомни как вы шведский АИК с вагнером выносили?Этакого монстра европейского футбола,да для особо одаренных посмотри за результатами БАТЭ они не как годом ранее Баварию чпокнули,да и Рому тоже,а что с вами пархатыми сделала Рома напомнить?
00:35
Фомальчуган
Сорок не справляют.
00:35
Новоуепинни
Фомальчуган Новоуепинни: И тебя посчитали) 00:32 --------------- 4 раза, 4 предупреждения на регистрацию, лодка уже почти тонет, все заболеем и умрем
00:34
Пиитерец
foreverCSKAforever___Пиитерец, быстро вы питерские забыли, как сливали дома БАТЭ в ЛЧ, когда ЦСКА громил в КУ фейенорды и депортивы.===== "Сливочные" - это псевдоним космической команды ЦСКА для еврокубков. А основное название Центральный Спортивный Клуп Астронавтофф. Готовитесь к юбилею Игоряна? Сорокет карячиться, как ни крути. )))))))
00:34
Фомальчуган
Новоуепинни: И тебя посчитали)
00:32
Фомальчуган
Больше всего очков тёмных принёс курьер Кокорину.
00:32
Новоуепинни
Фомальчуган Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, Мы идём с конем по полю вдвоём. 00:29 --------------------------- А меня с песней Зенита потерли. Убили мои усилия и эмоции. Несправедливо, я так считаю
00:31
SergeiSP
foreverCSKAforever Для любителей покритиковать Зенит - смотрим таблицу коэффициентов последних лет и сравниваем, кто больше всего очков принес России. Как бы Зенит не играл эти годы в еврокубках, но он больше всех очков набирал, так к слову.
00:30
foreverCSKAforever
Дузер, то есть 1:1 на своем поле с логотипом Газпрома на футболках в матче против БАТЭ это не слив?
00:30
Новоуепинни
Верю в Кокорина. Парочку нам спартачкам положит. Нам спартачкам больше и не надо.
00:29
Фомальчуган
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, Мы идём с конем по полю вдвоём.
00:29
Don Miguel
Три команды играли в футбол для зрителей, и только чемпион играл не пойми во что, и не поймешь, для кого. Хотя на него зрителей собралось поболее всех. Такие вот в России парадоксы! Ростов надо срочно дисквалифицировать за расизм, а ЦСКе продолжать проигрывать и дальше!
00:29
Дузер
Пройдет конь и после него на асфальте остаются фекалии,так и после форевистого любителя пельменей)
00:27
serzheo
foreverCSKAforever___ Я бы посмотрел на Вас, ребята в ЛЕ. Давно пора... Думаю, игра лошадок не изменилась бы...
00:26
Дузер
foreverCSKAforever пельменный для твоего мозга пони мы БАТЭ ни сливали,а два вам обыграть Баварию,Байер,Марсель или Вильяреал с Валенсией и Лионом даже в эротическом сне не снилось)))Видим четвертый год стабильность четвертого места и вечно мокрые штанишки конифея))))Осень наступила,ночью минус девять,гол забил мин сон,иго-го-рь ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ)))))))
00:26
Фомальчуган
Гладко не там, где бегают в трусах, а где в трусах всё гладко, не бегают вовсе.
00:26
Haiaxi
Посмотрел Слуцкий, как в Европе играют Ростов, Краснодар, Зенит и решил на матчи Чемпионата России также одевать скафандр.
00:25
sozerzator
foreverCSKAforever Надежды юношей питают и взоры старцев веселят... Вспомнила бабка, как девкой была. Конская тоска от европейской прогулки...
00:25
foreverCSKAforever
Фомальчуган, если мне не изменяет память, у Зенита нет своей арены. Так что этот асфальт кого-то другого.
00:24
Фомальчуган
Хоттабыч тоже договорняк из бороды выдёргивал, всё равно Шайба натянула Гаечку...
00:23
foreverCSKAforever
Пиитерец, быстро вы питерские забыли, как сливали дома БАТЭ в ЛЧ, когда ЦСКА громил в КУ фейенорды и депортивы.
00:22