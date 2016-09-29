"Зенит" разгромил АЗ

"Зенит" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы разгромил АЗ. Дубль на счету Александра Кокорина, по мячу забили Жулиану, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, что "Зенит" доигрывал матч вдесятером – Лука Джорджевич вышел на замену, но не смог завершить поединок из-за травмы.

В другой встрече 2-го тура "Дандолк" победил "Маккаби" из Тель-Авива. В следующем туре, 20 октября, "Зенит" сыграет в гостях с "Дандолком", а АЗ примет "Маккаби".

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"ЗЕНИТ" (Россия) – АЗ (Голландия) – 5:0 (1:0)

Голы: Кокорин, 26 (1:0). Жулиану, 48 (2:0). Кокорин, 59 (3:0). Кришито, 66 - с пенальти (4:0). Шатов, 80 (5:0).

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Ломбертс, Нету, Кришито, Хави Гарсия (Маурисиу, 63), Витсель, Жулиану, Мак (Джорджевич, 69), Кокорин, Дзюба (Шатов, 63).

АЗ: Рочет, Льюис, Флар (Ренстра, 57), ван Эйден, Хапс, ван Оверем, Вуйтенс, Лукассен, Дос Сантос, Вегорст (Сентьенс, 27), Фридей.

Предупреждения: Нету, 11. Хави Гарсия, 22. Вуйтенс, 79. Льюис, 90+1.

Судьи: ЭСТРАДА ФЕРНАНДЕС, Мартинес, Санчес Мартинес, Собрино, Эрнандес Эрнандес (все Испания).

29 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – АЗ

"Дандолк" (Ирландия) - "Маккаби" (Израиль) - 1:0 (0:0)

Гол: Килдафф, 72.

"Дандолк": Роджерс, Гэннон, Гартленд, Бойл, Мэсси, Финн, Макилини (Мунтни, 75), Бенсон (Шилс, 85), Шилдс, Хорган, Макмиллан (Килдафф, 64).

"Маккаби" Тель-Авив: Райкович, Бен Харуш, Тиби, ТальБен-Хаим, Медунянин, Альберман (Ицхаки, 75), Игибор (Миха, 59), Перец, Кьяртанссон, Скарионе, Т.Бен-Хаим (Бенаюн, 81).

Предупреждения: Т.Бен-Хаим, 81. Шилдс, 89. ТальБен-Хаим, 90+1.

Судья: Трейманис (Латвия).