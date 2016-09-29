23:55 29 сентября | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" разгромил АЗ

Четверг. Санкт-Петербург. "Зенит" – АЗ - 5:0. Автор дубля нападающий Александр КОКОРИН. Фото AFP
Четверг. Санкт-Петербург. "Зенит" – АЗ - 5:0. Автор дубля нападающий Александр КОКОРИН. Фото AFP
0
0
0
73

"Зенит" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы разгромил АЗ. Дубль на счету Александра Кокорина, по мячу забили Жулиану, Доменико Кришито (с пенальти) и Олег Шатов.

Отметим, что "Зенит" доигрывал матч вдесятером – Лука Джорджевич вышел на замену, но не смог завершить поединок из-за травмы.

В другой встрече 2-го тура "Дандолк" победил "Маккаби" из Тель-Авива. В следующем туре, 20 октября, "Зенит" сыграет в гостях с "Дандолком", а АЗ примет "Маккаби". 

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"ЗЕНИТ" (Россия) – АЗ (Голландия) – 5:0 (1:0)

Голы: Кокорин, 26 (1:0). Жулиану, 48 (2:0). Кокорин, 59 (3:0). Кришито, 66 - с пенальти (4:0). Шатов, 80 (5:0).

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Ломбертс, Нету, Кришито, Хави Гарсия (Маурисиу, 63), Витсель, Жулиану, Мак (Джорджевич, 69), Кокорин, Дзюба (Шатов, 63).

АЗ: Рочет, Льюис, Флар (Ренстра, 57), ван Эйден, Хапс, ван Оверем, Вуйтенс, Лукассен, Дос Сантос, Вегорст (Сентьенс, 27), Фридей.

Предупреждения: Нету, 11. Хави Гарсия, 22. Вуйтенс, 79. Льюис, 90+1.

Судьи: ЭСТРАДА ФЕРНАНДЕС, Мартинес, Санчес Мартинес, Собрино, Эрнандес Эрнандес (все Испания).

29 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – АЗ

"Дандолк" (Ирландия) - "Маккаби" (Израиль) - 1:0 (0:0)

Гол: Килдафф, 72.

"Дандолк": Роджерс, Гэннон, Гартленд, Бойл, Мэсси, Финн, Макилини (Мунтни, 75), Бенсон (Шилс, 85), Шилдс, Хорган, Макмиллан (Килдафф, 64).

"Маккаби" Тель-Авив: Райкович, Бен Харуш, Тиби, ТальБен-Хаим, Медунянин, Альберман (Ицхаки, 75), Игибор (Миха, 59), Перец, Кьяртанссон, Скарионе, Т.Бен-Хаим (Бенаюн, 81).

Предупреждения: Т.Бен-Хаим, 81. Шилдс, 89. ТальБен-Хаим, 90+1.

Судья: Трейманис (Латвия).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (73)
Войти, чтобы оставить комментарий

Новоуепинни

Фомальчуган Новоуепинни: Две жёлтые за гимн? Ты поёшь, наверно, в ноты не попадая) 00:36 ------------------ Я ж даже еще петь не начинал, мне не так обидно было б

01:01

Новоуепинни

Фомальчуган Новоуепинни: Две жёлтые за гимн? Ты поёшь, наверно, в ноты не попадая) 00:36 ---------------------- Норм слух у меня, на гитарке могу забацать соляк на 3 струнах или аккордами на 6 сбренчать. 4 предупреждения, типа жди чувак, скоро забаним ))

00:58

Promesov

Всех поздравляю с победой! Зенит хороший матч провел и набрал уже ход. В воскресенье надеюсь будет битва, как сказал Дзюба. Кстати уже было "Да мы порвем этот Спартак на классе". Ну-ну порвете.... ухахахаха!

00:54

adamantane'

Сверхудачный и сверхурожайный день для наших клубов!

00:50

Фомальчуган

Гагарина с тем же поздравляли - ничего, статусный герой нации.

00:39

Андрей Палыч 1979

Зенит красавцы!По полной представляют Россию!

00:39

Дузер

foreverCSKAforever ну вы то до весны не дотяните,скоро монако поздравит юбиляра сороковым и будете как обычно отдыхать после глубокого во всех смыслах КОСМОСА)))

00:38

Фомальчуган

Новоуепинни: Две жёлтые за гимн? Ты поёшь, наверно, в ноты не попадая)

00:36

foreverCSKAforever

Ладно, победители Энкампа, групповой турнир ЛЕ не бесконечен. А дальше - лиссабонский Бенфец, они как раз уже заявку на участие в весенней стадии ЛЕ сделали.

00:35

Дузер

foreverCSKAforever слив мой пельменный друг это четыре года подряд занимать четвертые места!БАТЭ то БАТЭ,а ты напомни как вы шведский АИК с вагнером выносили?Этакого монстра европейского футбола,да для особо одаренных посмотри за результатами БАТЭ они не как годом ранее Баварию чпокнули,да и Рому тоже,а что с вами пархатыми сделала Рома напомнить?

00:35

Фомальчуган

Сорок не справляют.

00:35

Новоуепинни

Фомальчуган Новоуепинни: И тебя посчитали) 00:32 --------------- 4 раза, 4 предупреждения на регистрацию, лодка уже почти тонет, все заболеем и умрем

00:34

Пиитерец

foreverCSKAforever___Пиитерец, быстро вы питерские забыли, как сливали дома БАТЭ в ЛЧ, когда ЦСКА громил в КУ фейенорды и депортивы.===== "Сливочные" - это псевдоним космической команды ЦСКА для еврокубков. А основное название Центральный Спортивный Клуп Астронавтофф. Готовитесь к юбилею Игоряна? Сорокет карячиться, как ни крути. )))))))

00:34

Фомальчуган

Новоуепинни: И тебя посчитали)

00:32

Фомальчуган

Больше всего очков тёмных принёс курьер Кокорину.

00:32

Новоуепинни

Фомальчуган Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, Мы идём с конем по полю вдвоём. 00:29 --------------------------- А меня с песней Зенита потерли. Убили мои усилия и эмоции. Несправедливо, я так считаю

00:31

SergeiSP

foreverCSKAforever Для любителей покритиковать Зенит - смотрим таблицу коэффициентов последних лет и сравниваем, кто больше всего очков принес России. Как бы Зенит не играл эти годы в еврокубках, но он больше всех очков набирал, так к слову.

00:30

foreverCSKAforever

Дузер, то есть 1:1 на своем поле с логотипом Газпрома на футболках в матче против БАТЭ это не слив?

00:30

Новоуепинни

Верю в Кокорина. Парочку нам спартачкам положит. Нам спартачкам больше и не надо.

00:29

Фомальчуган

Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, Мы идём с конем по полю вдвоём.

00:29

Don Miguel

Три команды играли в футбол для зрителей, и только чемпион играл не пойми во что, и не поймешь, для кого. Хотя на него зрителей собралось поболее всех. Такие вот в России парадоксы! Ростов надо срочно дисквалифицировать за расизм, а ЦСКе продолжать проигрывать и дальше!

00:29

Дузер

Пройдет конь и после него на асфальте остаются фекалии,так и после форевистого любителя пельменей)

00:27

serzheo

foreverCSKAforever___ Я бы посмотрел на Вас, ребята в ЛЕ. Давно пора... Думаю, игра лошадок не изменилась бы...

00:26

Дузер

foreverCSKAforever пельменный для твоего мозга пони мы БАТЭ ни сливали,а два вам обыграть Баварию,Байер,Марсель или Вильяреал с Валенсией и Лионом даже в эротическом сне не снилось)))Видим четвертый год стабильность четвертого места и вечно мокрые штанишки конифея))))Осень наступила,ночью минус девять,гол забил мин сон,иго-го-рь ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ)))))))

00:26

Фомальчуган

Гладко не там, где бегают в трусах, а где в трусах всё гладко, не бегают вовсе.

00:26

Haiaxi

Посмотрел Слуцкий, как в Европе играют Ростов, Краснодар, Зенит и решил на матчи Чемпионата России также одевать скафандр.

00:25

sozerzator

foreverCSKAforever Надежды юношей питают и взоры старцев веселят... Вспомнила бабка, как девкой была. Конская тоска от европейской прогулки...

00:25

foreverCSKAforever

Фомальчуган, если мне не изменяет память, у Зенита нет своей арены. Так что этот асфальт кого-то другого.

00:24

Фомальчуган

Хоттабыч тоже договорняк из бороды выдёргивал, всё равно Шайба натянула Гаечку...

00:23

foreverCSKAforever

Пиитерец, быстро вы питерские забыли, как сливали дома БАТЭ в ЛЧ, когда ЦСКА громил в КУ фейенорды и депортивы.

00:22

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ