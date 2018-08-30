"Зенит" проиграл "Мольде", но вышел в Лигу Европы

"Зенит" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Мольде" (1:2), но вышел в основной турнир благодаря победе на своем поле со счетом 3:1. В составе команды Сергея Семака отличился Далер Кузяев.

В концовке встречи защитника сине-бело-голубых Александра Анюкова унесли на носилках после столкновения с Андреем Луневым.

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет в пятницу.

Лига Европы

4-й отборочный турнир

Ответный матч

"Мольде" (Норвегия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 2:1 (0:1)

Голы: Кузяев, 21 (0:1). Хестад, 65 (1:1). Холанд, 77 (2:1).

"Мольде": Линде, Реммер (Джеймс, 90), Форрен, Габриэльсен, Хауген, Хестад, Сарр, Эурснес (Цибицки, 71), Хуссейн, Странн (Эйкрем, 61), Холанд.

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Анюков (Нету, 86), Кузяев (Краневиттер, 76), Паредес, Эрнани, Ерохин, Дриусси (Мак, 67), Заболотный.

Предупреждения: Холанд, 75. Форрен, 89.

Судьи: ДЕЛЬ СЕРРО ГРАНДЕ, Алонсо, Альварес Кантон (все - Испания).

30 августа. Мольде. Стадион "Акер".

Первый матч – 1:3.

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