17:57 | Футбол — Лига Европы

"Завтра будет жарко!" "Краснодар" прибыл в Испанию

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"Краснодар" прилетел в Испанию, где в четверг состоится заключительный матч группового турнира Лиги Европы против "Севильи".

Мы в Севилье! Долетели отлично, приземлились мягко! Куртки, как и ожидалось, не пригодились - тепло на юге Испании! А завтра будет жарко! - сообщается в официальном Твиттере "быков".

"Краснодар" занимает 1-е место в группе J, имея в активе 12 очков после пяти туров.

Севилья - Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 6-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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