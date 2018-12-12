"Завтра будет жарко!" "Краснодар" прибыл в Испанию

"Краснодар" прилетел в Испанию, где в четверг состоится заключительный матч группового турнира Лиги Европы против "Севильи".

- Мы в Севилье! Долетели отлично, приземлились мягко! Куртки, как и ожидалось, не пригодились - тепло на юге Испании! А завтра будет жарко! - сообщается в официальном Твиттере "быков".

Мы в Севилье! Долетели отлично, приземлились мягко! 👌🏻



Куртки, как и ожидалось, не пригодились - тепло на юге Испании! ☀



А завтра будет жарко! # СевильяКраснодар 13 декабря в 20:55!



# ВпередБыки pic.twitter.com/HYCNo5I77q – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 12 декабря 2018 г.

"Краснодар" занимает 1-е место в группе J, имея в активе 12 очков после пяти туров.

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