Защитник "Рейнджерс": "Надеюсь, в четверг "Спартак" будет более открытым"

Защитник "Рейнджерс" Коннор Голдсон на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Спартака" выразил надежду, что его команда будет больше атаковать, чем в первой игре. Встреча в Шотландии завершилась со счетом 0:0.

– Каким вы видите свое будущее в команде, вы ведь не так давно в "Рейнджерс"?

– Для меня это большой вызов. Мы проводим матчи с сильными клубами. Надеюсь, мы сможем сработаться.

– "Спартак" показал сдерживающую и оборонительную игру в первом матче. Есть ли у вас рецепт, как обойти такую тактику?

– Думаю, в предыдущей встрече с нами у "Спартака" был план, построенный на контратаках. Мы играли более открыто, чем было необходимо. Надеюсь, мы изменим эту тактику в четверг, "Спартак" будет более открытым, и мы сможем больше атаковать. (Елена Григорьевская)​

"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)​