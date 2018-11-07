20:05 | Футбол — Лига Европы

Защитник "Рейнджерс": "Надеюсь, в четверг "Спартак" будет более открытым"

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Защитник "Рейнджерс" Коннор Голдсон на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Спартака" выразил надежду, что его команда будет больше атаковать, чем в первой игре. Встреча в Шотландии завершилась со счетом 0:0.

– Каким вы видите свое будущее в команде, вы ведь не так давно в "Рейнджерс"?

– Для меня это большой вызов. Мы проводим матчи с сильными клубами. Надеюсь, мы сможем сработаться.

– "Спартак" показал сдерживающую и оборонительную игру в первом матче. Есть ли у вас рецепт, как обойти такую тактику?

– Думаю, в предыдущей встрече с нами у "Спартака" был план, построенный на контратаках. Мы играли более открыто, чем было необходимо. Надеюсь, мы изменим эту тактику в четверг, "Спартак" будет более открытым, и мы сможем больше атаковать. (Елена Григорьевская)​

"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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