Юрий Жирков: "Едва ли "Зениту" будет легче в чемпионате после вылета из Лиги Европы"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков подчеркнул, что команда была шокирована результатом второго матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (3:1). Футболист сомневается, что вылет из турнира положительно скажется на игре сине-бело-голубых во внутреннем первенстве.

- Мирча Луческу, сказал, что не спал после матча с "Андерлехтом". Как у вас обстояли дела со сном? - вопрос Жиркову.

- Спал очень плохо. И я, и команда были в шоке от того, что произошло в этом матче. Последние минуты были крайне неприятными.

- Можно ли сказать, что после вылета из Лиги Европы команде будет легче в чемпионате?

- Едва ли. Мы привыкли играть через два дня на третий, поэтому ничего нового в этом для "Зенита" нет. Теперь нам остается проявить себя в чемпионате.

- Как стало известно, недавно Александр Кокорин был лишен водительских прав. Общались с ним на эту тему?

- Нет, по этому поводу мы с Сашей не разговаривали.

- Многие перед плей-офф отпускают бороду, с чем это решение связано у вас?

- Нет, как таковой нет причины. Побриться, видимо, забыл (смеется). (Артем РЯБОВОЛ)