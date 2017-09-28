Юрий Вернидуб: "Атлетик" ничем не удивил "Зарю"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Атлетика" (1:0) отметил, что ему удалось достучаться до игроков после серии неудач в чемпионате Украины. Для луганской команды эта победа стала первой в групповых турнирах Лиги Европы.

- Понимали, с кем нам предстоит сыграть, - приводит Football.ua. - Могу сказать только теплые слова в адрес "Атлетика". Команда хорошего уровня. У них нелегкий график. Впереди матч с "Валенсией". Возможно, была недооценка. Думал, будут ротации, но особой ротации не увидел. Только в линии защиты – два крайних защитника и центральный защитник. Все остальные – это ведущие футболисты клуба.



Мы сыграли достойно, смогли забить и удержать счет. Хотя, "Атлетик" создал очень много моментов. Сегодня, фарт, о котором мы говорили две игры назад, когда играли против "Карпат" и против "Ворсклы" улыбнулся нам. Большая заслуга линии обороны, вместе с нашим молодым голкипером Андреем Луниным. Я очень рад.



- Какими были ваши первые эмоции сразу после финального свистка?

- Радость и гордость за ребят. Удалось достучаться до них. Те слова, которые говорил им вчера перед предыгровой тренировкой и сегодня перед матчем, они услышали. Выполнили все, о чем мы договаривались. Если так пойдет и дальше, то у нас все наладиться. По-крайней мере третий матч подряд мы демонстрируем неплохую игру.



- Смог ли "Атлетик" вас чем-то удивить?

- Соперник нас ничем не удивил. Прекрасно понимали, что "Атлетик" играет дома. Они любят контролировать мяч. Мы осознанно отдали им этот контроль на их половине поля. Как только они переходили на нашу сторону, мы сразу же вступали в коллективный отбор. Не давали испанцам возможности провести быструю атаку. На мой взгляд, это было заметно. Даже в некоторых моментах свистели трибуны. У них не было дальнейшего развития атаки. Все их любимые зоны были перекрыты.