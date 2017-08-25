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15:00 | Футбол — Лига Европы

Юрий Семин: "Слабых команд в нашей группе быть не может"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Железнодорожники сыграют с "Копенгагеном""Шерифом" и "Злином".

- Ко всем командам нужно тщательно готовиться, чтобы добиться результата. Если это обладатели кубков своих стран, то слабых команд быть не может, - сказал Семин. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ALEX Spartacus

Палыч, обладатель кубка это злин и твой локомотив, а Копенгаген и шериф это чемпионы своих стран. Так навсякий случай для справки.

15:17