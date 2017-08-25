Юрий Семин: "Слабых команд в нашей группе быть не может"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Железнодорожники сыграют с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином".
- Ко всем командам нужно тщательно готовиться, чтобы добиться результата. Если это обладатели кубков своих стран, то слабых команд быть не может, - сказал Семин. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
ALEX Spartacus
Палыч, обладатель кубка это злин и твой локомотив, а Копенгаген и шериф это чемпионы своих стран. Так навсякий случай для справки.
15:17